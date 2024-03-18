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北韓射飛彈 布林肯：專制政權以科技破壞民主

2024/3/18 13:58
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（中央社首爾18日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，面對獨裁者和專制政權利用科技破壞民主和人權，應該使用科技來維持民主價值。

路透社報導，布林肯說，志同道合的各國政府及人民正在共同努力促進自由和公正選舉；他還說，維護民主是一項集體努力。

布林肯在南韓舉行的民主峰會（Summit for Democracy）開幕式上說：「隨著獨裁者和專制政權利用科技破壞民主和人權，我們必須確保科技能維持和支持民主價值和規範。」

法新社報導，北韓今天發射數枚短程彈道飛彈，分析人士說，這是在布林肯前來南韓參與會談之際，北韓為了吸引注意力而精心策劃的舉動。

布林肯正在南韓出席第3屆民主峰會，並於今天早上在首爾會見南韓總統尹錫悅。他還將利用民主峰會之便與韓國外交部長會面，討論的主題可能是盟國如何因應來自擁有核子武器北韓的威脅。

華盛頓和首爾上週結束一項重大的年度聯合軍演，引發擁有核武的平壤憤怒反嗆和實彈演習，平壤譴責所有此類演習都是入侵的預演。

首爾軍方說，它「在7時44分左右偵測到（北韓）似乎是發射了多枚短程彈道飛彈」；還說，這些飛彈在掉入東海（East Sea，亦稱日本海Sea of Japan）之前飛行了約300公里。

日本媒體報導，北韓發射3枚短程彈道飛彈，首相岸田文雄譴責北韓「一再、高頻率」進行武器測試。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130318

#布林肯
#南韓
#北韓
#美國
#飛彈
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