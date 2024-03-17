布林肯時隔4個月訪韓 出席民主峰會

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天飛抵韓國，預定2天一夜的行程包括出席第3屆民主峰會、美韓外長會談，並可能拜會韓國總統尹錫悅。

布林肯今天下午乘坐專機抵達韓國京畿道平澤市的烏山空軍基地。他上次訪韓是在去年11月。

布林肯預計18日出席今年在首爾舉行的第3屆民主峰會，在開幕典禮及以「人工智慧、數位技術與民主主義」為題的部長級會議中發言，並於後續專家圓桌會議中就「情報完整性」（information integrity）發表演說。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後為促進民主陣營國家合作，推動舉辦民主峰會，今年由韓國主辦，於18至20日舉行。

除民主峰會外，2月28日曾在華府會面的布林肯與韓國外交部長趙兌烈將再次會談。韓國外交部表示，雙方這次會面將討論如何強化雙邊的民主合作與韓美同盟，以及朝鮮半島區域與國際情勢等議題。

布林肯訪韓期間預計也將拜會尹錫悅，之後前往菲律賓。（編輯：郭中翰）1130317