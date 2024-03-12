海地幫派動亂 美國再提供1.33億美元支援

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（中央社牙買加金斯敦11日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天承諾再提供1.33億美元支持海地，稱海地不斷惡化的危機，顯示當地亟需部署多國部隊。

法新社報導，布林肯在牙買加舉行的加勒比海緊急會議上表示，美國承諾再提供1億美元給即將成立的「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission），並立即撥出3300萬美元的人道援助；此舉使美國承諾在海地長達數年的危機期間投入支援總額達3.33億美元。

海地數十年來一直飽受貧困、自然災害和政治不穩定的困擾，情況自2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後變得更糟。武裝精良的幫派控制著海地大部分區域及大半個首都，他們自上週以來就橫行各地。

布林肯說，不斷升級的暴力「給海地人民帶來無以為繼的局勢，我們都知道需要在政治和安全方面採取緊急措施…只有海地人民才能決定自己的未來，其他任何人都不能」。

但他也說，美國及其合作夥伴「可協助恢復基本安全」並解決「海地人民正遭受的巨大苦難」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以視訊方式參加會談。加拿大稍早已提供海地超過9100萬美元援助。

美國官員表示，其它已宣布提供財務或後勤援助的國家包括貝南、法國、德國、牙買加和西班牙。

美國總統拜登已排除派兵到海地的可能性，美國百年前曾占領海地近20年，並從那時起一直介入當地事務。

拜登於2021年自阿富汗撤軍，並矢言降低美軍面臨的風險。

在拜登政府拒絕出兵後，外界將目光轉向加拿大，但加拿大也認為海地任務過於危險，不確定能否成功。

肯亞願意挺身而出，但因國內法院裁定派遣人員到海地屬於違憲而受阻。

在海地總理亨利（Ariel Henry）訪問肯亞首都奈洛比（Nairobi）並同意兩國武力交流「互惠」後，肯亞在海地的部署計畫重回檯面。

由於暴力問題惡化，亨利無法返回海地，他目前被困在美國自治邦波多黎各（Puerto Rico），沒有外部勢力有意協助他返國。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130312