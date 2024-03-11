海地黑幫暴力延燒 外交部：台商僑民狀況尚安好

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（中央社記者游凱翔台北11日電）海地黑幫暴力延燒，外交部今天表示，目前台灣在海地駐守的館團成員均屬必要工作人員，加上少數台商與僑民共24人，彼此保持緊密聯絡、狀況均尚安好，將滾動檢討應變計畫，維護駐館人員及僑民安全。

海地首都太子港的幫派暴力愈演愈烈，包括美國、德國在內的多個外交代表機構，今天開始撤離；犯罪集團除控制太子港大部分地區，也把持通往其他地區的道路。

外交部下午表示，針對海地當前情勢，台灣駐海地大使館持續與海地軍警單位，以及各國駐海地使館保持密切聯繫；據駐館了解，目前除美國、歐盟及德國已著手減少派駐人員或撤離人員外，其餘各國駐海地使館暫時沒有撤離派駐人員規劃。

外交部指出，海地目前主要動亂地區集中在首都太子港、國際機場附近，駐館所在區域相對平靜；台灣駐館自2021年起因應海地情勢升溫，已增派警衛並提升保全設備、加強駐館人員維安。

外交部說明，目前台灣在海地駐守的館團成員均屬必要工作人員，加上少數台商與僑民總共24人，彼此保持緊密聯絡、狀況均尚安好，有鑒於當地情勢混沌，倘若貿然移動恐增加曝險可能。

外交部提到，對於海地當前局勢已發布旅遊警示，再次提醒民眾若無必要切勿前往；駐海地大使館也依「緊急應變計畫」提升至「預警階段」預作準備，並將滾動檢討應變計畫，以維護台灣駐館人員及僑民安全。（編輯：林興盟）1130311