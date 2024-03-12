海地動亂總理亨利請辭 外交部：密切關注情勢發展

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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）海地總理亨利（Ariel Henry）請辭，外交部今天表示，呼籲海地有關各方加速協商進程以恢復海地的和平與穩定，外交部也會密切關注當地情勢發展，並加強與海地新執政團隊的溝通與合作。

針對海地政情發展，外交部今天回應中央社記者詢問表示，外交部已掌握友邦海地總理亨利宣布辭職的最新情勢。

外交部表示，亨利將續任看守總理，並於「加勒比海共同體」（CARICOM）協調海地各黨派推舉7人組成「總統委員會」，且由該委員會任命過渡總理後，亨利的辭職即正式生效。

官員指出，針對海地當前情勢，外交部呼籲海地有關各方加速協商進程，以恢復海地的和平與穩定，使人民早日重回正常生活。

外交部強調，將持續密切關注當地情勢發展，並加強與海地新執政團隊的溝通與合作。（編輯：林淑媛）1130312