海地局勢亂又沒總理 肯亞變卦暫不派警協助維安

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（中央社肯亞首都奈洛比/美國華盛頓12日綜合外電報導）肯亞高階官員今天表示，奈洛比當局已決定，將暫時擱置依聯合國支持的多國任務團派警力赴海地打擊暴力的計畫。

法新社報導，肯亞做出這項決定之前，海地總理亨利（Ariel Henry）已因海地境內絕大部分地區遭武裝幫派把持而同意下台。

肯亞外交部秘書長辛奧伊（Korir Sing'oei）今天說：「鑒於（海地）法治的徹底崩壞，也鑒於海地總理的請辭，局勢發生了根本性的變化。」

他說：「如果海地沒有政治行政機構，警察部署行動就少了依據，因此（肯亞）政府將靜待海地成立新的憲政機構之後，再針對此事做出進一步決定。」

然而，辛奧伊表示，肯亞依舊致力於「率領MSS」。MSS指的是聯合國安理會去年10月通過的「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support）。

路透社報導，不過短短11天前，海地總理亨利才和肯亞總統魯托（William Ruto）簽署協議，當時魯托表示，這起協議將加快進程，使得延宕多時的肯亞警察部署終可成行，啟程前往海地協助解決這個加勒比海國家愈演愈烈的暴力事件。

沒想到，肯亞政府今天就來個180度大轉彎，在亨利宣布辭職後決定暫時擱置部署計畫，並將於海地新政府出爐之後重新評估協議。

國際間許多政府不願參與這項海地維安任務，部分原因在於亨利是2021年總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺後上台，各國政府憂心未經選舉產生的亨利政府是否具有正當性。

此外，由於聯合國之前的任務團曾在海地造成了毀滅性的霍亂疫情和性虐待醜聞，且從未做出賠償，讓許多海地民眾和觀察人員對國際社會干預海地事務抱持審慎態度。

而在華府，美方今天淡化肯亞暫時擱置派警赴海地一事，說肯亞尋求的海地新政府會透過一項過渡協議實現。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴法新社等媒體說：「任何延誤都會讓我擔心，這是當然的；但我們並不認為有延誤的必要。」

針對肯亞的決定，米勒說：「他們希望能有一個政府接待他們，希望能有一個政府向他們提出請求來部署任務團，這是很自然的事情。」

米勒表示，海地新的過渡委員會應於「不久的未來成立妥當，進而毫不遲疑為任務團計畫的推動鋪路」。

米勒表示，海地新過渡委員會應會於未來24至48小時內籌組完成，而這個委員會將在大選前任命總理和內閣。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130313