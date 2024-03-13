海地情勢日益惡化 400萬人面臨糧食危機

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（中央社紐約聯合國總部12日綜合外電報導）聯合國旗下世界糧食計劃署（WFP）加勒比海地區負責人鮑爾今天表示，海地有400萬人面臨「嚴重的糧食不安全」，其中100萬人距離饑荒僅一步之遙。

美聯社報導，鮑爾（Jean-Martin Bauer）在線上記者會中表示，他「敲響了警鐘」，由於近來幫派暴力日益猖獗，使情勢雪上加霜，3月才剛過第1週，首都太子港（Port-au-Prince）就另有1萬5000人流離失所。

他說，這讓海地無家可歸者總數達到36萬；聯合國指出，當中有半數是兒童。海地人口超過1100萬。

鮑爾表示，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，海地有400萬人面臨糧食不安全或飢餓的問題，這個數字沒有下降，但瀕臨饑荒的人數上升到100萬人。

鮑爾表示，世界糧食計劃署及其合作夥伴為太子港新增的無家可歸者啟動熱餐服務，起初每天提供2000頓飯，現在增加到每天將近1萬4000頓飯。

但他表示，除非重新開放港口以補充世界糧食計劃署的庫存，否則倉庫存糧將在幾週內耗盡。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1130313