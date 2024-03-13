更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部擬小規模試辦彈性育嬰假 最低5天為單位
首頁 / 國際
海地動亂
新聞專題
海地動亂1/30
首頁 / 國際

海地情勢日益惡化 400萬人面臨糧食危機

2024/3/13 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部12日綜合外電報導）聯合國旗下世界糧食計劃署（WFP）加勒比海地區負責人鮑爾今天表示，海地有400萬人面臨「嚴重的糧食不安全」，其中100萬人距離饑荒僅一步之遙。

美聯社報導，鮑爾（Jean-Martin Bauer）在線上記者會中表示，他「敲響了警鐘」，由於近來幫派暴力日益猖獗，使情勢雪上加霜，3月才剛過第1週，首都太子港（Port-au-Prince）就另有1萬5000人流離失所。

他說，這讓海地無家可歸者總數達到36萬；聯合國指出，當中有半數是兒童。海地人口超過1100萬。

鮑爾表示，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，海地有400萬人面臨糧食不安全或飢餓的問題，這個數字沒有下降，但瀕臨饑荒的人數上升到100萬人。

鮑爾表示，世界糧食計劃署及其合作夥伴為太子港新增的無家可歸者啟動熱餐服務，起初每天提供2000頓飯，現在增加到每天將近1萬4000頓飯。

但他表示，除非重新開放港口以補充世界糧食計劃署的庫存，否則倉庫存糧將在幾週內耗盡。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1130313

#海地
#世界糧食計劃署
#鮑爾
#聯合國
海地動亂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
海地總理請辭成立過渡委員會 幫派難解恐讓局勢更惡化
172.30.142.63