聯合國將設空中橋梁 從多明尼加向海地運物資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部/海地太子港13日綜合外電報導）聯合國駐海地代表團今天表示，聯合國計劃設立「空中橋梁」，從鄰國多明尼加向飽受危機摧殘的海地運入更多援助物資以及運送人員。

法新社報導，聯合國駐海地代表團在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上表示，「聯合國駐海地代表團正在海地與多明尼加共和國之間設立空中橋梁，以確保援助物資能順利運入，並有利於人員移動」，同時指出「預計將有其他危機管理人員抵達」。

海地已因黑幫問題陷入混亂，勢力龐大的幫派首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier）今天矢言將持續作戰。與此同時，有關各方正努力建立一個過渡治理機構，以取代即將下台的總理亨利（Ariel Henry）。

控制海地首都太子港（Port-au-Prince）絕大多數地區的幫派近2週前發起武裝行動，宣稱打算推翻亨利，導致海地陷入暴力衝突，並警告可能發生饑荒與內戰。

美國、聯合國與加勒比海國家代表等政要11日舉行緊急會議，制定讓海地人在選前籌組過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）的藍圖後，亨利同意辭職。

但謝里齊耶今天表示，他的武裝團體聯盟「不在乎亨利是否辭職」。

綽號「烤肉」（Barbecue）的謝里齊耶曾是警察，如今遭到聯合國制裁。他告訴西語W電台（W Radio）：「我們將持續為解放海地作戰。」

海地自2016年後便沒有舉行全國選舉，目前沒有國會或總統。前總統摩依士（Jovenel Moise）於2021年遭到暗殺，他過世後由亨利領導國家。

美國國務院昨天表示，過渡委員會應在24或48小時內組成，但會談進行不順利，法新社聯繫到的多數有關各方都說，他們還沒接近達成協議。

路透社報導，亨利11日宣布將辭職後，太子港今天平靜了下來，但美國與聯合國開始撤出人員，顯示他們擔憂和平可能無法維持下去。

同時，負責範圍涵蓋拉丁美洲與加勒比海地區的美軍南方司令部（U.S. Southern Command）表示，將部署一支陸戰隊反恐小組，以強化大使館維安並協助「非緊急」人員離開海地。

聯合國發言人表示，由於當地安全情勢動盪，聯合國非必要人員也將開始離開海地，但不願透露有多少人被歸類為非必要人員。聯合國在海地僱用了267名國際職員與1220名當地員工。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130314