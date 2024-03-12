海地動亂幫派威脅下台 總理亨利請辭

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（中央社牙買加金斯敦11日綜合外電報導）加勒比海共同體（Caribbean Community）主席阿里今天表示，海地總理亨利（Ariel Henry）已請辭，卸下海地政府領導人職務。

路透社報導，74歲的亨利是神經外科醫師出身，2021年在未經選舉情況下上台執政。

擔任加勒比海共同體主席的蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）感謝亨利對 海地 海地小檔案 首都：太子港

面積：27,750平方公里

建交時間：1956年4月25日

建國簡史：海地位於加勒比海伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）西部，1502年伊斯班尼奧拉島正式成為西班牙殖民地。1697年西班牙將伊斯班尼奧拉島西部割讓予法國，海地成為法國殖民地。1804年1月1日海地脫離法國獨立。

語言：海地官方語言為克雷奧語（Creole）與法語併行，全國90%人口使用克雷奧語；廣播及電視以克雷奧語為主、法語節目少。 資料來源：外交部 看更多 關閉 的貢獻，並說「我們確認他會在成立過渡總統委員會並任命臨時總理後辭職」。

亨利上個月底前往肯亞，希望爭取肯亞領導一支有聯合國當後盾的國際維安任務團至海地協助打擊武裝幫派分子。然而，他前腳一走，海地首都太子港（Port-au-Prince）暴力局勢旋即大幅攀升，導致他返國時降落在美國領地波多黎各後滯留當地。

加勒比海多國領袖今天稍早在牙買加開會，針對海地政治過渡架構進行討論；美國上週敦促加快政治過渡進程；而海地幫派則是喊話要亨利下台。

亨利先前一再延後舉行選舉，說有必要先恢復國內安全局勢。在許多海地人眼裡，亨利是墮落腐敗的人。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早要求創建一個「以廣泛、包容和獨立為基礎的總統委員會」。

布林肯說，這個委員會將有責任達成海地人民的「各項立即需求」、確保維安任務團之部署，並替一場自由選舉創造所需的安全環境。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130312