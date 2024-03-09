海地前政變領袖菲力普籲總理下台 表態將選總統

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（中央社太子港8日綜合外電報導）曾於2004年協助發動政變的前海地警官菲力普（Guy Philippe）接受媒體訪問，今天他要求海地總理亨利（Ariel Henry）請辭下台，並表態自己想參選總統。

路透社報導，菲力普被控涉及販毒洗錢而在美國服刑6年後，去年11月被遣送回海地。他在近日號召支持者，欲對亨利政府發起「革命」。

海地數個月來暴力事件頻傳，使政府面臨崩潰邊緣，而勢力日益壯大的當地幫派正要求總理亨利請辭下台。亨利目前不在國內，似乎無法也不願意返回海地。

56歲的菲力普於海地透過視訊軟體Zoom接受路透社訪問說：「他（亨利）應該辭職。我認為他應該待在自己目前所處的地方…並讓海地人民決定自身的命運。」

亨利的發言人尚未立即回覆路透社的置評請求。西班牙埃菲通訊社（EFE）稍早報導，海地國內陷入政治動盪，位於首都太子港的總統府國家宮（National Palace）附近今天爆發激烈槍戰。

在衝突升級、武裝幫派從監獄劫走囚犯後，海地本月3日進入緊急狀態，且估計有超過一萬人流離失所。當時亨利人在肯亞，尋求達成協議引入國際部隊對抗海地幫派。據傳亨利於5日抵達波多黎各，目前仍待在當地。

菲力普在訪問中被問到是否想當總統，他回覆說：「當然！我要從政。我曾是參議員，由我的選民選出來，我將再次投入選舉。」

菲力普自從返回海地後，他已走遍全國各地爭取人民支持。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130309