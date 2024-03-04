更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金
首頁 / 國際

海地西部省進入緊急狀態 首都太子港宵禁

2024/3/4 16:45（3/4 17:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海地暴力問題急遽惡化，導致主要監獄發生越獄事件。圖為武裝車輛出現在國家監獄附近。（路透社）
海地暴力問題急遽惡化，導致主要監獄發生越獄事件。圖為武裝車輛出現在國家監獄附近。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社太子港3日綜合外電報導）海地政府今天宣布西部省（Ouest）進入緊急狀態並實施宵禁，以平息幫派襲擊海地首都太子港（Port-au-Prince）主要監獄、導致數以千計囚犯越獄而掀起的暴力浪潮。

法新社報導，海地政府透過聲明宣布西部省進入緊急狀態，而宵禁時段為下午6時至次日清晨5時，自今日起至3月6日實施。

這兩項措施可以延長實行。海地首都太子港位於西部省。

路透社報導，聲明指出，海地政府為恢復秩序在整個西部省即刻實施宵禁，並延長實施72小時。

聲明也提到，執法人員、消防員、救護車駕駛、醫護人員及正式確認過身分的記者不受宵禁的限制。

海地政府表示，此舉目的在於讓政府能「重建秩序，並採取適當措施以重新控制情勢」。

財經部長薄派克（Michel Patrick Boisvert）以代理總理身分簽署了前述聲明。

海地的暴力問題在週末期間急遽惡化，不僅癱瘓太子港部分區域、損害通訊服務，甚至導致兩座監獄發生越獄，其中一座還是海地最大監獄。

海地總理亨利（Ariel Henry）上週才出訪肯亞簽定協議，同意讓肯亞領導一項聯合國支持的維安任務，派警察至飽受幫派肆虐的海地部署。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130304

#太子港
#海地
#海地政府
延伸閱讀
幫派作亂海地爆大越獄 主要監獄近4000囚剩不到百人海地幫派欲推翻總理 太子港連2天暴力衝突4警亡海地幫派暴力猖獗 多名傳教士、教師遭綁架海地前總統摩依士遇刺 遺孀被控謀害親夫欲篡位掌權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209