海地首都動盪陷癱瘓 總理亨利仍不在國內坐鎮

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（中央社太子港4日綜合外電報導）法新社記者報導，海地幫派襲擊首都太子港（Port-au-Prince）主要監獄，當局宣布西部省（Ouest）進入緊急狀態。太子港今天大致癱瘓，居民冒險出門只為購買民生必需品。

海地最新危機急遽惡化，總理亨利（Ariel Henry）在出訪肯亞、推動聯合國支持的多國警察部隊赴海地以助穩定局勢後，人依然不在國內坐鎮。

這起越獄事件發生在新一波暴力事件橫掃太子港之際，掌控當地大部分地區的武裝幫派上週開始大肆摧殘破壞。

法新社記者表示，當局宣布進入緊急狀態並實施宵禁後，部分當地民眾仍上街想要買水和燃料。

學校和銀行紛紛關閉，民眾在學校、體育場館和公共建築物中避難，這些地方往往沒有足夠的廁所、醫療設施或飲用水。

非政府組織「國際醫療行動聯盟」（ALIMA）在太子港的協調人員皮亞尼賈尼（Carlotta Pianigiani）告訴法新社：「今天早上這座城市癱瘓了。公共運輸幾乎陷入停滯，私人車輛很少，學校也關閉。部分道路還設置路障。」

她表示，近幾週動盪使得1萬5000人流離失所，最大的公立醫院上週已停止運作，還說情況「已經非常緊張」。

綽號「烤肉」（Barbecue）的查利塞爾（Jimmy Cherisier）等幫派首腦表示，各武裝團體齊心行動「以將總理亨利拉下台」。

根據法新社記者說法，約12人本月2日晚間在太子港國家監獄（National Penitentiary）暴力事件中喪命，仍留在獄中的受刑人人數不多，估計僅約3800人。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對「迅速惡化的安全情勢」表達震驚，要求提供更多資金給計劃好要赴海地維安的國際警察部隊。

據路透社報導，海地的鄰國今天開始加強防禦，並召回使館人員。

與海地共享伊斯班尼奧拉島（Hispaniola）的多明尼加去年將數以萬計海地人驅逐回海地。多明尼加今天稱國防部長正在邊境視察，以監督邊境圍欄的設置及「多明尼加的軍隊作戰準備」進展。

美國呼籲公民「儘速離開」海地。美國國務院發言人表示，他認為亨利正在返回海地的途中。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130305