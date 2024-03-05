美國嚴重關切海地危機 籲公民盡快離開

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（中央社太子港/華盛頓4日綜合外電報導）海地發生大規模越獄事件後，當局宣布進入緊急狀態。美國白宮今天表示，美方「嚴重關切」當地日益嚴重的危機且緊盯局勢發展，並要求美國公民「盡快」離開海地。

綜合法新社和路透社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）在電話中告訴記者：「我們嚴重關切且緊盯海地迅速惡化的安全局勢。」

海地上週末暴力情事升級，約1萬5000人逃離戰火，且武裝幫派分子攻擊海地最大監獄，導致數千囚犯集體越獄。美國隨後要求自家公民「盡快」離開海地。

美國有超過100萬名海地人。美國大使館表示今天將提供有限服務；加拿大則表示將暫時關閉大使館。

海地主要幫派聯盟G9首腦上週率眾在首都太子港（Port-au-Prince）大肆作亂，意圖將總理亨利（Ariel Henry）趕下台。這波暴力衝突造成通訊受損和越獄的情況發生，海地政府昨天晚間宣布緊急狀態。

數百人今天聚集在太子港，高喊要亨利下台，並表達對安德瑞（Johnson "Izo" Andre）的支持。據報這些人大多是越獄的囚犯，而安德瑞是與太子港另一個主要幫派聯盟G-Pep有關的幫派頭子。

美洲國家組織（Organization of American States, AOS）表示對海地局勢深為關切，並表示有必要促進與聯合國的合作以恢復安全，「持續拖延必要的措施及行動是不負責任的做法」。

在亨利一年前首度提出要求後，聯合國（UN）去年10月批准了一項計畫，在會員國自願參與的前提下，派遣一支國際部隊協助海地警方恢復當地安全。

雖然目前未確定部署日期，但聯合國表示，截至2月底，有巴哈馬、孟加拉、巴貝多、貝南和查德5個國家正式承諾派出部隊。聯合國還說，存入指定基金的金額不到1100萬美元（約新台幣3.49億元）。

公開承諾派出最多人的國家是貝南，根據聯合國的說法，貝南表示願派1500人。肯亞在法律上遇到挫折後，上週末與亨利達成協議，由約1000名警察領導這項任務。

根據海地警察工會的數據，海地國家警察在過去3年少了3000多人，許多警察要求在與持有攻擊性武器的幫派發生致命衝突時，提供警方更強而有力的保護、更好的裝備、更高的薪資。幫派武器據信大多是從美國走私到海地。

聯合國估計，上週在2月29日到3月1日期間，有近1萬5000人被迫逃離，包括那些早已被安置在太子港周邊學校、醫院、廣場為流離失所者所設的臨時營地者。

聯合國今年初估計，由於幫派衝突惡化，已有超過30萬人逃離家園，去年有將近5000人遭到殺害。

由於聯合國警告有數百萬人面臨急性飢餓，資金不足的援助團體敦促國際部隊優先確保為人們提供醫療和食物的路線。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130305