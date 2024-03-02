海地幫派欲推翻總理 太子港連2天暴力衝突4警亡

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）意圖趕海地總理亨利（Ariel Henry）下台的各幫派今天在首都太子港大肆作亂，首都國際機場與一座監獄附近發生槍擊，這是海地連續第2天發生嚴重暴力事件。

法新社報導，自從太子港（Port-au-Prince）昨天爆發最新一波暴行以來，迄今已至少有4名員警遇害，另有數十人受傷；與此同時，總理亨利正出訪肯亞，爭取對方支持聯合國的跨國警力部署。

近年來，武裝幫派組織在海地攻城掠地，發動極端暴力攻擊，導致海地經濟與公共衛生系統支離破碎。

各幫派這回打著「共存」（Vivre Ensemble）旗號進行串聯，協同發動這起最新攻擊。

在群起作亂前，勢力龐大的幫派首腦查利塞爾（Jimmy Cherisier）於上傳社群媒體的影片中說，各武裝團體齊心行動「以將總理亨利拉下台」。

路透社報導，綽號「烤肉」（Barbecue）的查利塞爾今天警告，他會不斷試圖推翻總理亨利，要求民眾在太子港部分地區暴力衝突升溫之際別讓小孩出門上學，「以免因牽連受害」。

亨利今天人在奈洛比（Nairobi）與肯亞政府簽署「互惠」協議。根據該協議，肯亞將部署警力到海地並帶領由聯合國支持的法治代表團。

幫派集團利用燃燒的輪胎作為路障，導致太子港各地的街道無法通行。

消息人士說，太子港規模最大公立醫院之一海地大學醫院（State University Hospital of Haiti）稱昨天至少收治25名傷患。

在無國界醫生組織（Doctors Without Borders）於塔巴爾（Tabarre）與太陽城區（Cite Soleil）營運的兩個機構，傷患收治數仍與平常相當，約一天15人。

但無國界醫生組織任務負責人穆欣多（Mumuza Muhindo）告訴法新社：「再也沒有平靜的地區了。工作人員愈來愈難到班。」

他還說藥品供應量變得很不穩定，貨櫃都卡在海關。

他說：「如果情況沒有改變，我們很難繼續維持作業。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130302