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海地首都幫派作亂 最大監獄遭攻擊

2024/3/3 14:23（3/3 14:31 更新）
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圖為海地太子港民眾1日行經燃燒的路障。（路透社）
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（中央社太子港2日綜合外電報導）海地最大幫派首領尋求推翻總理亨利（Ariel Henry），首都太子港部分地區近日頻傳槍響，武裝團體今晚無視警力，逼近海地最大監獄。

海地兩個主要警察工會呼籲提供援助，阻止囚犯逃離太子港國家監獄（National Penitentiary）。這座監獄關押許多惡名昭彰的罪犯。

目前不清楚有多少人逃獄，「海地公報」（Gazette Haiti）稱人數「相當可觀」。消息人士告訴路透社，一些囚犯因擔心在交火中被殺而不願集體離開。

據當地媒體AyiboPost報導，派駐該監獄的警察已於今天撤離監獄。

海地政府今天並未對此事發表評論。

前警官、黑幫首領謝里齊耶（Jimmy Cherizier）號召幫派聯合推翻亨利之後，最近幾天太子港槍聲隆隆引發恐慌。

昨天有報導指出，武裝分子試圖控制太子港主要貨櫃港口，造成交通中斷，犯罪集團揚言要攻擊太子港更多警局，之後便發生監獄攻擊事件。

亨利於2021年總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺後上台，之前他曾承諾會在2月初下台，但他後來又說，必須先重建安全，以確保自由和公正的選舉。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130303

#太子港
#亨利
#海地
#摩依士
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