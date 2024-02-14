多明尼加總統：海地瀕臨內戰 國際應迅速干預

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（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）多明尼加總統今天在聯合國提出警告，海地正瀕臨內戰，國際社會應迅速干預，多明尼加將尋求保護自己。

法新社報導，海地經多年動盪，武裝幫派占領國內部分地區並引發殘酷暴力，導致經濟和公共衛生系統支離破碎。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）在聯合國安全理事會關於氣候、糧食不安和衝突的會議上發表講話後告訴記者：「國際社會不能允許海地災難多延續一天。」

他說，2021年海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺以來，多明尼加一直就海地不斷升級的安全危機向世界發出警告。

阿比納德說，現在這個黑幫猖獗的國家「瀕臨內戰」，他懇求國際社會履行承諾，派遣多國部隊來加強海地陷入困境的安全部隊。

去年，聯合國安理會批准一支由肯亞領導的部隊，但因長達數月的後勤問題、奈洛比的法律挑戰以及資金短缺等影響，這項計畫一直受阻。

阿比納德表示，「承諾」提供部隊金援的時機已過。

「要不就是錢現在就進來，要不就是海地的崩潰不可逆轉…多明尼加將竭盡全力，避免被拖入同樣的深淵。」

他說：「從現在起，我們的口號將是：我們不是共同奮戰拯救海地，就是我們單獨戰鬥保護多明尼加。」

海地是西半球最貧窮的國家，自2016年以來就沒有舉行選舉，摩依士遇刺後，總統職位一直空缺。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130214