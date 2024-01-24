聯合國：海地幫派戰爭惡化 死亡人數增至近5000

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（中央社太子港23日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在今天發布的報告中說，由於海地全副武裝的幫派間衝突惡化，去年據報遭殺害的人數增加超過110%，達到4789人。

路透社報導，古特瑞斯在報告中說：「我對幫派暴力驚人的惡化程度感到震驚。幫派殺人、綁架與性暴力，尤其是針對婦女與年幼女童，以及其他虐待行為，仍持續普遍存在且不受懲罰。」

古特瑞斯又說，暴力衝突蔓延至鄉村地區，是「另一個令人嚴重警惕的原因」。

海地警察的武器裝備不敵武裝幫派，一直在努力收復落入幫派控制的地盤，並阻止勢力龐大的聯盟擴散到關鍵農地。報告提到，2023年有超過1600名警察離職後，全國警力僅剩1萬3196人。

報告提到，全國每10個警察局就有1個遭到攻擊，且在與幫派分子發生衝突後，許多警察裝甲車都變得無法運作。幫派分子通常會穿著偽造的警察制服綁架他人。

報告稱，去年通報的綁架案增加83%至2490起，針對的是大批從首都出走的人，其中不只有往北的民眾，還有愈來愈多往南的人。報告又提到，有許多人被迫賣房並貸款支付贖金。

聯合國國際移民組織（International Organization for Migration）估計，去年有超過20萬6000人被迫遣返回海地，其中有96%自鄰國多明尼加共和國遣回；由於多明尼加加強邊境管制，光在9月就遣返2萬3000人。

報告提到，從去年7月到10月，進入宏都拉斯希望北漂的海地移民人數激增了23倍。

聯合國去年底批准一支自願國際部隊支持警方，古特瑞斯呼籲各國「慷慨解囊」。他說：「海地今日的政治、安全、人權與人道局勢嚴峻性，怎麼強調都不為過。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130124