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海地暴力潮不減 武裝環保機構成員和警槍戰釀5死

2024/2/8 18:18
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（中央社海地首都太子港7日綜合外電報導）海地警察工會告訴記者，武裝環保機構BSAP成員今天在首都太子港（Port-au-Prince）和警察發生槍戰，BSAP至少有5人喪生。

路透社報導，海地全國各地連日出現抗議活動，要求非經選舉產生的現任總理亨利（Ariel Henry）按照在今天前辭職的承諾下台，今天也是海地總統傳統上宣誓就職的日子。

曾領導政變的前海地警官菲力普（Guy Philippe）在美國服刑6年後，去年底被遣送回國。他近幾週集結支持者，欲對亨利政府發起「革命」。

當地媒體AyiboPost曾引述BSAP領導人的話報導，許多BSAP成員是退伍軍人，2004年曾與菲力普並肩作戰，推翻前總統亞里斯提（Jean-Bertrand Aristide）。

海地上一任總統摩依士（Jovenel Moïse）2021年被暗殺後，亨利接手掌權。亨利上週呼籲BSAP成員向環境部登記，似乎是為了鎮壓BSAP。

海地警方正與據估控制太子港大部分地區的重武裝幫派聯盟作戰，導致海地人道危機更為嚴峻，已有數十萬人逃離家園以躲避暴力。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130208

#亨利
#海地
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