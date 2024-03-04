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海地幫派夜襲監獄 數千囚犯集體越獄至少十餘死

2024/3/4 10:06（3/4 10:17 更新）
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圖為1日示威民眾高舉海地國旗，對政府和社會局勢表達抗議。（路透社）
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（中央社太子港3日綜合外電報導）外媒記者和一個非政府組織今天表示，海地武裝幫派夜間突襲首都太子港主要監獄，數以千計囚犯集體越獄，造成至少十多人喪命。

綜合法新社和路透社報導，自2月29日以來，尋求推翻總理亨利（Ariel Henry）的幫派在太子港（Port-au-Prince）掀起暴力衝突，槍響頻傳，通訊今天一度中斷。

海地兩家主要電信供應商之一的Digicel表示，太子港部分地區近日發生街頭暴力事件後，通訊線路受到影響，不過今天下午已恢復正常。

「全國人權捍衛網絡」（National Human Rights Defense Network）的艾斯帕蘭斯（Pierre Esperance）說：「我們清點了多具囚犯的遺體。」他還說，事件發生後，繫獄當地的約3800名囚犯現在僅剩100人左右。

一名身分不明的囚犯告訴路透社：「這間牢房裡只剩下我一個人了。我們在睡夢中聽到子彈聲，牢房柵欄被破壞了」。

海地數十年來一直飽受貧困、暴力、政治不穩定和反覆發生的自然災害所苦，在前總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺身亡後，全國進一步陷入混亂。

勢力強大、裝備精良的幫派行徑猖獗，控制太子港大部分地區。

法新社記者今天參觀這座主要監獄，目睹大約十多具遺體橫躺在監獄外。有些人身上有子彈或其他武器造成的傷口。

監獄大門敞開，記者入內後發現裡面「幾乎空無一人」。

海地政府在聲明中表示，警方試圖阻止幫派對這座監獄及另一處在克瓦德布凱（Croix des Bouquets）的設施發動襲擊，這些攻擊已導致數名獄方人員和囚犯受傷。

艾斯帕蘭斯說，目前尚不清楚有多少囚犯從第2座監獄越獄。

亨利本月1日在肯亞試圖為一個國際警察支援任務團爭取支持，肯亞當局已同意領導這個多國任務團。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1130304

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