海地前總統摩依士遇刺 遺孀被控謀害親夫欲篡位掌權

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（中央社太子港19日綜合外電報導）根據美國媒體今天取得的報告，負責調查海地前總統摩依士2021年7月遇刺案的法官已起訴約50人，包括遺孀瑪婷。前總統府秘書長瓦布倫表示曾受瑪婷施壓，指稱她想當總統掌權。

美聯社報導， 海地 中華民國邦交國 海地小檔案 首都：太子港

面積：27,750平方公里

建國簡史：海地位於加勒比海伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）西部，1502年伊斯班尼奧拉島正式成為西班牙殖民地。1697年西班牙將伊斯班尼奧拉島西部割讓予法國，海地成為法國殖民地。1804年1月1日海地脫離法國獨立。

語言：海地官方語言為克雷奧語（Creole）與法語併行，全國90%人口使用克雷奧語；廣播及電視以克雷奧語為主、法語節目少。 資料來源：外交部 看更多 關閉 苦於因應幫派暴力事件激增，並且接連發生暴力抗議活動要求現任總理亨利（Ariel Henry）下台，如今一波未平一波又起，這些起訴行動料將讓海地局勢更加動盪。

先前4位率領調查的法官基於各種因素而退出，包括擔心遇害。第5位法官沃爾泰（Walther Wesser Voltaire）提出的122頁報告顯示，約50人被起訴，包括摩依士（Jovenel Moise）遺孀瑪婷（Martine）、前總理喬塞德（Claude Joseph）及前國家警察局長查爾斯（Leon Charles）。

查爾斯目前擔任海地駐美洲國家組織（OAS）常任代表，面臨最嚴重指控：謀殺、謀殺未遂、持有及非法攜帶武器、共謀危害國家內部安全及夥同犯罪。

與此同時，當年在摩依士遇襲案中受傷的喬塞德和瑪婷被控參與共謀和夥同犯罪。目前無法立即聯繫到查爾斯對此置評；瑪婷的律師也未回覆置評訊息。

喬塞德在提供美聯社的聲明中指控亨利「破壞」調查，稱他才是摩依士命案受益人，「亨利將海地司法系統當作武器，起訴像我這樣的政敵。這是一場典型的政變」。

喬塞德再次呼籲亨利辭職，並指出當他還是總理時，曾邀請美國聯邦調查局（FBI）協助海地有關當局調查這起命案，還致函聯合國和美洲國家組織求助。他說：「我不會停止奮戰。正義必須伸張。」

法官在報告中指出，前總統府秘書長瓦布倫 （Lyonel Valbrun）告訴檢調當局，他曾受瑪婷「強烈施壓」，要求他將總統辦公室交給喬塞德處置，因為喬塞德需要用它「組織內閣」。

瓦布倫還表示，瑪婷在丈夫被殺的前兩天，曾到總統府國家宮（National Palace），從晚間10時待到凌晨3時，花了近5個小時清除「一堆東西」。

他說，摩依士遇害兩天後，瑪婷打電話告訴他，聲稱摩依士「沒有為我們做任何事。你必須打開辦公室。總統要Ti Klod成立內閣，他會於3個月內舉行選舉，這樣我就可以成為總統，現在我們將掌權」。

報告中並未說明Ti Klod身分，但外界熟知喬塞德就是用這個名字。

法官還在報告中指出，瑪婷曾「建議」讓她躲在床下，以防受到歹徒攻擊，但檢調當局在現場發現，「即使是一隻體型35到45公分的巨無霸老鼠」也塞不進床下。

法官認為，這位前第一夫人的陳述「充滿矛盾」，大有商榷餘地，不足採信。

其他面臨謀殺等指控的嫌疑人包括想當海地總統的海地裔美國牧師薩農（Christian Emmanuel Sanon）、曾是美國緝毒局（DEA）線人的海地裔美國人文森（Joseph Vincent）、總統府侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）、前海地參議員約瑟夫（John Joël Joseph）等。

薩農、文森和約瑟夫被引渡到美國，共有11名犯嫌因涉殺害摩依士而在美國面臨聯邦指控，至少3人已被判刑。

與此同時，40多名犯嫌正在海地監獄中候審，但目前還不清楚在今天起訴後會多快進行審理，其中有20名涉案的前哥倫比亞軍人。

「華爾街日報」報導，美國有關當局不曾暗指瑪婷或喬塞德涉及這場暗殺陰謀。（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1130220