外洩文件：海地前總統遇刺 夫人與前總理共謀

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（中央社太子港19日綜合外電報導）根據媒體取得的外洩文件，負責調查 海地 中華民國邦交國 海地小檔案 首都：太子港

面積：27,750平方公里

建國簡史：海地位於加勒比海伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）西部，1502年伊斯班尼奧拉島正式成為西班牙殖民地。1697年西班牙將伊斯班尼奧拉島西部割讓予法國，海地成為法國殖民地。1804年1月1日海地脫離法國獨立。

語言：海地官方語言為克雷奧語（Creole）與法語併行，全國90%人口使用克雷奧語；廣播及電視以克雷奧語為主、法語節目少。 資料來源：外交部 看更多 關閉 已故總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺案的法官已起訴約50人，其中包括摩依士遺孀瑪婷（Martine Moise）和前總理喬塞德。

路透社報導，AyiboPost公開法官伏爾泰（Walther Wesser Voltaire）的122頁文件顯示，瑪婷為取代摩依士，與喬塞德（Claude Joseph）共謀暗殺。

2021年7月7日晚，武裝人員闖入位於太子港（Port-au-Prince）的總統宅邸並開槍擊斃摩依士，瑪婷受傷。

伏爾泰的命令要求逮捕並審判被控者。

瑪婷與喬塞德都未立即回覆路透社詢問。瑪婷先前在社群媒體上，批評她所謂的不公正逮捕和政治迫害。

與此同時，喬塞德告訴「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald），摩依士事實上的繼任者、總理亨利（Ariel Henry）是主要受益者，而亨利現在正「將海地司法系統武器化」，以「典型的政變」來迫害反對者。

亨利辦公室發言人對此表示，伏爾泰是獨立法官，「可根據法律和良心自由發布命令」。

摩依士遭暗殺前幾天，亨利被任命接替喬塞德，他承諾舉行選舉，但後來以強震以及犯罪集團勢力擴張為由無限期推遲了選舉。

喬塞德目前是一個在野黨的領袖。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130220