海地動盪主要港口關閉 美促政治改革因應亂局

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（中央社太子港7日綜合外電報導）海地混亂的幫派暴力迫使主要港口關閉，美國敦促尚未回國坐鎮的海地總理實施「急迫」的政治改革，以因應動盪局面。

法新社報導，海地政府將涵蓋首都的西部地區緊急狀態延長1個月。本週稍早，從兩所監獄逃出的囚犯擴增幫派勢力，加強對全國大部分地區的控制。

海地首都太子港（Port-au-Prince）唯一的港口營運商「加勒比海港口服務公司」（Caribbean Port Services）以「惡意破壞與恣意毀壞行為」為由，宣布停止所有服務。

美國官員指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）與海地總理亨利（Ariel Henry）談話，要求實現「急迫」的政治過渡。

美國國務院西半球事務局助理國務卿尼柯爾斯（Brian Nichols）表示，布林肯與亨利談論有關「加速轉型至更廣泛、更具包容性政府的迫切性」。

幫派分子昨晚再度以警方為攻擊目標，對首都郊區的警察總部放火。海地警察工會「全國警察聯盟」（Synapoha）指出，有幾部警車也遭幫派分子損壞，警察在遇襲前已先逃離。

犯罪集團上週趁總理出國之際持續發動攻擊，首先攻擊2所監獄導致大部分囚犯逃脫。

全國警察聯盟表示，有10所警察局已遭毀壞，估計至少1萬5000人逃離太子港受創最嚴重的地區。

聯合國安全理事會昨天在紐約集會，研商海地的「危急」局面。

綽號「烤肉」（Barbecue）、海地勢力龐大的幫派首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier）已警告，除非亨利下台，否則將發生內戰和大規模流血事件。

自前海地總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遭暗殺以來即掌權的亨利原本2月要辭職，但又轉與反對黨達成協議分享權力直到新選舉舉行為止。

海地爆發最新一波騷亂時，總理亨利人在肯亞訪問，協商聯合國支持的跨國警力部署任務，以穩定國內局勢。

亨利尚未對動盪加劇發表評論，由於海地主要機場受到幫派暴力波及，導致他無法安全返國，他5日獲證實降落在美國自治領地波多黎各。

美國敦促亨利舉行公正的選舉，但補充說這不是在要求他下台，而總理辭職是幫派的主要訴求。

海地自2016年以來未舉行過選舉，總統職位至今懸缺。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130308