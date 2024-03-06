海地首都動盪 外交部：駐館正常運作人員均安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北6日電）海地首都陷入動盪，外交部今天表示，據駐海地大使館掌握訊息，主要動亂地區集中在首都太子港市及國際機場附近，駐館所在地相對平靜，駐海地大使館目前正常運作，在海地的使館及技術團人員與眷屬、台商、僑民共24名均安好。

外交部下午回應中央社記者詢問表示，海地幫派首腦為迫使總理亨利（Ariel Henry）下台，2月29日起在首都太子港號召武裝團體行動，並與員警爆發槍戰，截至目前為止已造成數名警員傷亡，數千名囚犯越獄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部指出，據駐海地大使館掌握訊息，主要動亂地區集中在首都太子港市及國際機場附近，駐館所在地相對平靜。駐海地大使館目前正常運作，在海地的使館及技術團人員與眷屬、台商、僑民共24名均安好，彼此保持密切聯繫，外交部將持續密切關注情勢發展並妥善、謹慎因應。

法新社報導，亨利原定在上個月下台，但他上週出國訪問肯亞時，控制海地大片地區的武裝犯罪集團乘機宣布將串聯發動攻擊推翻他。位於加勒比海的海地飽受暴力蹂躪，最近爆發的危機不斷惡化，槍響頻傳導致首都太子港的杜森國際機場（Toussaint Louverture International Airport）部分航班停飛。（編輯：翟思嘉）1130306