布林肯與海地總理亨利通話 稱急需交接政權

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國務院官員尼科爾斯說，國務卿布林肯今天在電話中表示，海地總理亨利「急需」交接政權，尼科爾斯也籲請全球採取重大行動因應這個窮國的危機。

法新社報導，美國國務院西半球事務局助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols）說，布林肯（Antony Blinken）告訴亨利（Ariel Henry）「現今急需加速向一個更廣泛、更具包容性的政府交接政權」。

尼科爾斯在美國商業團體「美洲國家協會」（Council of the Americas）表示，布林肯強調「需要一個更具包容性的政府，涵蓋更多政治勢力，具備帶領國家度過選舉期的廣度」。

尼科爾斯說，布林肯也與現任「加勒比海共同體」（CARICOM）主席的蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）談過，討論「加勒比海共同體」為解決海地危機而進行「密集外交」。

武裝集團已控制海地大部分地區。海地是西半球最貧困的國家，早已深陷政治、安全和衛生重重危機。

亨利日前赴肯亞為一支國際穩定海地局勢部隊做好安排，本月5日返國時無法回到海地首都太子港（Port-au-Prince），因此在美國自治領地波多黎各降落。

尼科爾斯讚揚加拿大為國際部隊提供財務支援，但同時籲請世界各國提供更多援助。

他說：「我們必須加強緊急行動。海地危機涉及人道主義部分，需要全球因應，就像國際社會正因應在烏克蘭或加薩（Gaza）的挑戰一樣。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130308