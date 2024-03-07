美國土耳其將展開全面對話 試圖弭平戰略分歧

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國與土耳其預定今天展開全面對話，討論兩國作為北大西洋公約組織（NATO）盟邦，是否能在敘利亞、土國與俄羅斯過從甚密等議題上摒棄歧見。

路透社報導，兩國資深官員預定在美國國務院會面並展開多輪會談，聚焦議題包括敘利亞、俄羅斯全面入侵烏克蘭、國防合作、能源、反恐、以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭。

這些被稱為「戰略機制」（Strategic Mechanism）的雙邊對話，將為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）明天舉行會議鋪路。

美國與土耳其是簽有條約的長期盟邦，然而隨著兩國分歧日益加深，美土關係近年逐漸偏離了戰略夥伴關係。

2019年土耳其採購俄羅斯S-400防空飛彈系統，美國因此對土國實施制裁，並將土國從F-35匿蹤戰鬥機計畫中除名。

同時，土耳其對美國在敘利亞北部支持庫德族民兵深感惱火。土國將庫德工人黨（PKK）視為恐怖組織，並認為敘利亞北部庫德族民兵是其分支。

此外，土耳其拖了20個月才批准瑞典加入北約也惹惱了美國。土國直到今年1月才對瑞典放行，而美國國會隨後批准了土國政府渴望已久、價值200億美元的F-16戰鬥機軍售。

此後美國官員開始表示，美、土雙方都希望在兩國能夠合作的領域加強對話。

一名資深美國官員肯定兩國即將展開的會議，聲稱這「可能將是我們多年來所啟動的最有建樹、最正面戰略機制」。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130307