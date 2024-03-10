海地首都動盪 聯合國組織：太子港形同被包圍

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（中央社太子港9日綜合外電報導）海地最近爆發幫派暴力，武裝攻擊者鎖定總統府與警察總部，聯合國組織警告，首都太子港「已被圍困」。

法新社報導，幫派已經控制太子港（Port-au-Prince）大部分地區以及通往海地其他地區的道路。最近幾天，他們試圖推翻總理亨利（Ariel Henry），並大肆破壞。

據法新社記者報導，數十名居民今天躲進公共建築尋求安全，其中一些居民成功闖入一處設施。

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）今天表示，幫派作亂已導致36萬2000名海地人在國內流離失所，其中一半以上是兒童，有些人被迫多次遷移。

國際移民組織駐海地負責人布蘭查特（Philippe Branchat）在聲明中表示：「海地人無法過上像樣的生活，他們生活在恐懼之中，這種情況每一天、每一小時都在持續，他們的創傷會變得更嚴重。」

「住在這座首都的人們被鎖在裡面，他們無處可去，這座首都被武裝團體包圍，充滿危險，這是一座被圍困的城市。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130310