海地幫派猖獗火力強大 長期與政治掛勾成為鬥爭工具

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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）海地人民對武裝團體早已見怪不怪，蹂躪這個國家的幫派組織結構嚴謹，火力強大，長期以來與政治掛勾甚深，成為政治人物荼毒生靈的工具。

法新社報導，非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）在上月一項報告中說：「海地幫派是長期存在的現象。他們與非政府武裝團體的淵源可追溯至1950年代，當時的海地總裁杜華利（Francois Duvalier）推動民兵及祕密警察部隊「麻布袋叔叔」（Tonton Macoutes）。

從1957年到1986年，2位海地已故獨裁前總統「爸爸醫生」杜華利（Francois "Papa Doc" Duvalier）和其子「娃娃醫生」杜華利（Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier） ，都利用這個祕密警察部隊殘害人民。

到了2000年代，部分「幽靈」街頭幫派是當時的總統亞里斯提（Jean-Bertrand Aristide）的武裝支持者，亞里斯提藉該幫派散播恐懼以鞏固自身地位。

美國和平研究所（US Institute of Peace）在2008年公布的報告說，海地幫派「儘管表面看來是犯罪性質...本質上是政治現象，作為政治鬥爭的工具。」

自2000年代初以來，海地幫派多數已變得專業化，也具有完整的組織。根據聯合國專家的報告，那時起約有200個幫派在海地活動。

報告將他們描述為「使用更先進的槍枝進行武裝暴力，以控制和影響社區並從事非法活動」。

在海地首都太子港（Port-au-Prince）相當活躍的23個主要幫派，管轄範圍涵蓋該市80%領土，這些幫派又分成2大陣營：由綽號「烤肉」（Barbecue）、海地勢力龐大的幫派首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier）率領的「G9 family」，以及「G-Pep」。

但近日來，雙方多位領導人聯手攻擊該國的重要地點，試圖迫使總理下台。

在2004年到2017年間進駐海地的聯合國駐海地穩定特派團（UN Minustah），在打擊幫派方面取得一些勝利，但多數專家認為，自從該特派團任務結束離開海地後，當地幫派已加強火力。

部分幫派甚至已透過吸收退役軍人和警察來強化械鬥優勢，另一些幫派則取得並利用無人機鎖定綁架目標，和監看他們所屬的轄區。

聯合國專家警告說：「幫派正在研發更精密的武器，而且他們的火力已超越海地國家警察。」（譯者：洪啟原/核稿：徐崇哲）1130309