日媒民調：岸田內閣支持率低點徘徊 連兩月低於20%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）日本每日新聞昨天公布最新民調，首相岸田文雄內閣支持率僅17%，雖較2月民調回升3個百分點，但連續兩個月低於20%；3月內閣不支持率77%，較2月民調的82%減少5個百分點。

岸田內閣支持率從2023年6月後轉為下滑，雖然同年9月進行內閣改組等作為，但未能拉抬支持率。自民黨內派閥涉及未如實申報政治獻金問題，也在同年11月後趨於嚴重，儘管眾議院及參議院都舉行政治倫理審查會讓派閥幹部說明，但至今未能釐清問題真相。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，朝日新聞昨天也公布最新民調，岸田內閣支持率雖較上次在2月所做民調略為回升1個百分點，但仍維持在22%的低水準，且不支持率67%較上次民調65%增加2個百分點，創自民黨2012年重返執政後新高紀錄。

至於政黨支持率方面，無黨派以56%居冠，自民黨為22%、最大在野黨立憲民主黨6%、日本維新會4%、跟自民黨聯合執政的公明黨為3%、共產黨3%，及國民民主黨1%等。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130318