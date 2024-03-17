岸田文雄出席自民黨大會 再度為政治獻金疑雲致歉

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本執政黨自民黨內派閥日前爆發未如實申報政治獻金疑雲，首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今天出席自民黨的黨大會時對此再度致歉，並強調將堅決展開黨務及政治改革。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨今天上午在東京都內一處飯店舉行黨大會，岸田在致詞時首先公開致歉說，「身為自民黨總裁，對於招致許多懷疑及引發民眾對政治的不信任，要向國民由衷表達歉意」。

岸田已指示自民黨幹事長茂木敏充，針對涉入派閥政治獻金問題的相關議員，要拿出處分結論；並強調自己將會站在第一線堅決進行黨務及政治改革。

茂木敏充致詞時也表示，他們深深反省並抱持危機意識出席黨大會，盡速採取嚴正態度來處理政治責任，「自民黨一定要脫胎換骨，實現日本重生，這是責任政黨的使命」。

茂木會後受訪時說，針對相關議員的處分不會全員一致，「我認為組織不該是對上面的人寬鬆而對下面的人嚴厲」。

以來賓身分出席的公明黨代表（主席）山口那津男說，這是2012年跟自民黨聯合執政以來所面臨的最大考驗，「因為政治獻金問題導致國民的嚴重不信任，現在不能說是盡到說明責任就能獲得國民認同的情況」。

但山口說，希望能透過回應國民要求及善盡說明責任，來挽回國民信任，「為了防止類似情況再度發生，一定要完成政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）的修法」。

為因應派閥涉入的政治獻金問題，自民黨今天已在黨大會上完成黨章等修正。具體來說，黨內議員發生行為疑似有違政治資金規正法等法規時，必須盡到說明責任。

如果該議員的會計負責人因涉違政治資金規正法遭逮捕或起訴，黨中央可以祭出「勸告退黨」、「停權」及「選舉時不予提名」等處分。

如果該議員的會計負責人最後有罪定讞，且該議員也被認為應負起政治或道義上的責任時，黨中央可以祭出「開除」或「勸告退黨」的處分。

但如果被發現該會計負責人犯案目的是為了讓該議員喪失議員身分等的話，黨中央將不會處分該議員。

黨大會還修正自民黨組織管理指導方針的「管理規範」，將「以資金能力及對人事影響力作為背景招攬議員，試圖透過人數優勢增加影響力的組織」定義為「派閥」，並明確表示禁止這種「派閥」繼續存在或新設。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130317