日銀結束負利率政策 岸田：仍維持2%物價穩定目標

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本中央銀行日本銀行（BOJ）19日決定結束負利率政策，時隔17年調高利率。日本首相岸田文雄支持日銀這項決定，但也表示，政府與日銀維持2%物價穩定目標的共同聲明現階段不考慮調整。

日銀召開為期兩天政策會議，對於大規模變更貨幣寬鬆政策一事，在多數贊成情況下做出決定。日銀決定結束負利率政策，這項政策是2016年1月開始實施的大規模金融寬鬆政策的重點。

具體而言，日銀將適用於存款的利率設定為0.1%，促使金融機構在短期市場交易的利率「無擔保隔夜拆款利率」提升至0%至0.1%區間。這是日銀自2007年2月以來約時隔17年首次升息。

日銀19日也決定取消2016年9月實施殖利率曲線控制（YCC）政策。 此外，為了大量供給資金給金融市場的指數股票型基金（ETF）及房地產投資信託基金（REIT）的新收購也將結束。

企業為了調度資金所發行的公司債、商業本票（CP）的收購也將階段性地減少，約一年左右將結束這種作法。

不過，日銀將持續購入政府公債，購買規模和既往大致相同，如果長期利率遽升的話，將機動性地增加購買國債額度，或實施無限購入公債的措施。

針對日銀決定結束負利率政策等，日本首相岸田文雄19日也在首相官邸（行政中心）對媒體表示：「基於前瞻性經濟動向能更確定的觀點，維持寬鬆貨幣環境是適當的。」

至於是否宣布擺脫通貨緊縮，岸田認為這有必要做綜合性判斷。他說：「要完全擺脫通貨緊縮及轉型為新的成長型經濟，需採取各種手段。」

岸田還表示，政府與日銀2013年公布維持2%物價穩定目標的共同聲明，現階段不考慮調整。他強調，政府將與日銀持續密切合作。

有關變更貨幣政策的理由，日銀認為，伴隨著工資上揚，可預期能達到實現2%物價穩定目標，因此將全球罕見的貨幣政策做大幅變更，朝正常化方向走。

日銀總裁植田和男19日下午召開記者會言及2%物價穩定目標。他說：「預期這項目標可以實現。」針對負利率政策等鬆綁，他表示，此政策已發揮作用，「今後將實施普通金融政策」。「春鬥」的動向是一個重點，並強調：「已確認工資與物價的好循環增強。」

日本最大工會「連合」本月15日宣布，今年「春鬥」勞資談判爭取到加薪近5.28%，時隔33年加薪幅度超過5%。

日銀即使結束負利率政策，但目前方針是不急著追加調升利率，而是持續維持寬鬆貨幣環境。（編輯：陳惠珍）1130320