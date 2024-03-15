日春鬥加薪5.28%創33年新高 日銀有望結束負利率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本最大工會「連合」今天宣布，初步資料顯示，日本今年「春鬥」勞資談判爭取到加薪近5.3%，幅度創1991年以來新高。令外界更看好日本央行終於將放棄超寬鬆貨幣政策。

法新社報導，日本工會聯盟「連合」（Rengo）表示，加盟的工會會員約半數已爭取到月薪平均調高1萬6469日圓（約新台幣3497元），相當於加薪5.28%。相較之下，去年同期爭取到的加薪幅度為3.8%。

連合宣布的加薪幅度受到經濟學家密切關注，他們為了推敲日本中央銀行日本銀行是否不久後會收緊其長期採取的寬鬆貨幣政策，而從中尋覓相關跡象。

日銀總裁植田和男曾表示，備受期待的日銀貨幣政策轉向會在何時出手及如何調整，春鬥結果會是考量時的「一大重點」。

世界各國央行近幾年為了對付通貨膨脹率飆升，都已數度調高利率。但日銀卻不為所動，繼續採取其負利率政策及其他旨在提振停滯經濟的措施，導致日圓兌美元匯率狂貶。

即便如此，日銀仍強調，若要其改變政策，有必要先見到一個「良性循環」，即薪資持續上升，且由需求帶動的通膨率持久達到2%。

日銀將於19日宣布最新利率政策決議。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）日本首席經濟學家河野龍太郎表示，連合對日本加薪幅度的首批統計，「應該會大大鼓勵日銀在3月會議調整其政策」。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130315