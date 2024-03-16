超級央行週通膨是關鍵字 美日台利率政策各有盤算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）超級央行週將至，通膨將是關鍵字。專家分析，日本已近達成薪資成長與通膨的正向循環目標，結束負利率政策在望；美國2月通膨率意外回升，啟動降息要再等等；台灣方面，由於電價調漲恐推升通膨，預期利率將按兵不動。

日本、美國、台灣將陸續在下週開會討論貨幣政策走向，備受市場關注；其中，日本銀行（BOJ，即日本央行）將率先在19日公布最新利率決策。

台經院所長吳孟道表示，過去日本陷入揮之不去的通縮陰霾，現在寧願忍受相對高一些的通膨、即消費者物價指數（CPI）年增率維持在2%以上，且必須是由需求端驅動的通膨，而不是由供給端成本升高所帶動的短期現象。

有鑒於近來日本CPI年增率合乎日銀設定的目標，也因此，今年3月「春鬥」勞資談判的結果，可說是日銀決定貨幣政策轉向所需要的那場「東風」。

初步資料顯示，「春鬥」爭取到的加薪幅度達5.28%，創1991年以來新高，在日本企業獲利情況改善的背景下，吳孟道指出，日本消費、投資需求動能將獲挹注，使薪資成長和通膨達成良性循環，日銀在3月就有可能結束負利率政策、或是先取消殖利率曲線控制（YCC），釋出轉向訊號。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，市場普遍認為日銀將在3月終結負利率政策、終止YCC，若19日結果顯示日銀沒有採取如市場預期的行動，可能有3大考量，包含觀望美國聯準會（Fed）態度、國內經濟情勢是否明顯回溫，以及避免在展開新的財會年度前（日本會計年度從每年4月1日開始），引起較大的市場動盪。

美國方面，聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果將在台灣時間21日凌晨公布，劉家豪指出，雖然美國最新的CPI、生產者物價指數（PPI）數據高於市場預期，但整體通膨下行趨勢沒有改變，聯準會3月按兵不動已成市場共識，預期6月才可能啟動降息。

劉家豪說明，3月會後市場焦點將放在每季發布1次的利率點陣圖以及美國最新經濟預測，由於去年12月美國公布利率點陣圖時顯示今年可能降息3碼，這次可觀察是否有變化，以及支持降息決策的官員比例有無增加。

吳孟道指出，高利率確實有抑制物價上漲的效果，但現在看來美國通膨比想像中更頑固，因此聯準會將繼續觀察更多CPI、PPI等數據，再決定何時調整貨幣政策，預估全年將「預防性」降息3碼，一方面持續控制物價，一方面也不會對經濟造成太大壓力，可為後續政策預留空間。

台灣央行則在21日下午召開理監事會，總裁楊金龍已表態，調漲電價恐讓全年物價漲幅突破2%，他很擔心會有預期心理，21日會討論通膨預期心理的影響，將關注通膨結構是否改變，並暗示台灣情況與歐美不同，不會太早降息。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強分析，若4月電價調漲、且廠商進一步轉嫁，預期今年CPI年增率可能超過2%，同時，預估台灣央行第1季以及今年全年利率都不變。

徐之強也表示，央行後續是否會調整利率，除了看物價、也會看各國利率走勢，如果各國都降息，但台灣逆向升息的話，國際資金可能還會大幅匯入，新台幣恐有升值壓力。

此外，吳孟道認同通膨不可掉以輕心，但他認為，央行將比照聯準會的策略，利率按兵不動，觀察更多經濟數據以判斷實際通膨情勢，不會因通膨隱憂而馬上升息。至於部分國家央行開始討論降息，他直言，除非今年地緣政治風險升溫，出現意料之外的黑天鵝，否則台灣景氣穩步復甦，經濟成長率超過3%，央行沒有降息理由。（編輯：郭無患）1130316