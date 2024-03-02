央行3月理事會通膨再成重點 專家估利率不動機率高

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）中央銀行將於21日舉行今年第一場理監事會議，市場普遍預期利率按兵不動，但1月底釋出的會議紀錄，展現央行理事「鴿中帶鷹」的立場。學者分析，今年電價調漲恐推升通膨，估央行利率維持不變，但不會急於放棄緊縮基調。

台灣央行自2022年啟動升息循環後，至今未鬆口結束緊縮貨幣政策，總裁楊金龍也多次強調，後續貨幣政策調整，通膨是優先考量事項。

儘管全球央行界「大哥」、美國聯準會升息循環幾乎篤定告終，市場轉為關注今年何時降息，但學者認為，台灣央行不會這麼快放棄緊縮基調，且會持續緊盯通膨。

從央行去年12月理監事會議的會議紀錄內容可看出，央行理事態度仍偏鷹，多數認為通膨存隱憂，不排除採取積極緊縮措施的可能性。身兼央行理事的台經院院長張建一，更在2月底的記者會直言，若4月起調漲電價，將帶來物價上漲的壓力，「不排除今年CPI2%壓力還是存在」。

張建一指出，經濟部預計3月下旬召開電價費率審議會，屆時將決定4月以後電價，各界普遍認為此次產業、民生用電均會調漲；雖然電費占消費者物價指數（CPI）權重有限，但更應關注漲電價後的間接效果，餐廳、小吃店業者成本增加，可能帶動外食費續攀，進而推升物價。

主計總處2月29日發布最新經濟預測，再次上修今年全年CPI至1.85%，較原預測值大增0.21個百分點。

就連玉山金控董事長黃男州談及台灣經濟展望時，也提到對通膨的憂心。他指出，2022、2023年台灣通膨率分別達2.95%及2.49%，逐季來看，台灣自2021年第2季以來，已經連續11季超過2%，今年眼看還有電價調整、公務人員調薪，企業獲利不錯也可望跟進調薪，「通膨對台灣是有壓力的」。

台經院所長吳孟道認同通膨不可掉以輕心，但他認為，央行將比照美國聯準會的策略，利率按兵不動，同時拉長觀察時間；也就是說，央行3月理監事會決議利率維持不變的機率高，不過貨幣政策延續緊縮基調。

「央行不會急於改變貨幣政策動向」，吳孟道分析，央行去年12月預測今年全年CPI上漲1.89%，接下來3月會議料將調漲今年的通膨率預測值，或許會接近2%甚至略為超過，但不足以影響央行調整貨幣政策，推測央行將觀察更多經濟數據以判斷實際通膨情勢，不會因通膨隱憂而馬上升息。

至於部分國家央行開始降息，吳孟道直言，除非今年地緣政治風險升溫，出現意料之外的黑天鵝，否則台灣景氣穩步復甦，經濟成長率超過3%，央行沒有降息理由。

黃男州也說，儘管台灣央行先前連續5次升息，如今重貼現率在1.875%，和全球主要國家利率水準相比，還是很低，加上今年經濟成長率超過3%，又有通膨因素，「央行調降利率可能性不大」。

央行今年第1場理監事會即將到來，外界除了聚焦通膨議題，也關注去年8月新青安房貸上路後，成功催出買氣，房市有感回溫，央行對於房市態度為何，是否有意調整選擇性信用管制。

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央行官員表示，新青安房貸占新承作房貸比重接近4成，加上建築貸款年增率持續放緩，均顯示當前房市以自住需求為主，沒有過熱跡象。

此外，財政部近日發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，降低豪宅認定標準，市場傳出央行正評估是否跟進，央行官員僅表示，央行一直有在密切關注市場動向，且央行與財政部的政策對象不同，至於房市管控措施是否調整，理事將於會議上討論。（編輯：林淑媛）1130302