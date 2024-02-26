玉山金去年獲利刷新高 提高現金股利拚7成

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）玉山金控今天召開法人說明會說明營運概況，對於外界關注的股利政策，玉山金控董事長黃男州表示，去年玉山獲利表現良好且資本相當充足，今年預計調整股利政策，希望現金股利可以達7成；至於現金股利是否有1元以上水準，「我們努力看看」。

玉山金控今天公布2023年營運概況，自結淨收益新台幣666.8億元，稅後淨利達217.6億元、成長38.1%，創歷年最高紀錄。金控每股稅後盈餘（EPS）1.41元、股東權益報酬率（ROE）10.05%、資產報酬率（ROA）0.61%，各子公司均獲利能力良好。

媒體關注玉山金控今年股利發放情形，黃男州說明，過去玉山金常用的方式是一半股票股利、一半現金股利，今年會做些調整，希望現金股利可以達7成，股票股利酌量即可。

媒體追問，今年是否能期待現金股利有1元以上水準，黃男州表示「我們努力看看」，必須精算且經過董事會後才能確定，不過現金股利比股票股利多，這個原則是確定的。

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展望2024年，黃男州認為，美國聯準會動向牽動整體金融局勢，美國聯準會應於第2季末、最可能是6月降息，台灣央行今年降息機率不大。

黃男州進一步指出，從大環境來看，今年台灣經濟成長率應該3%起跳，經濟情勢好轉之下，可望帶動玉山包含存放款、信用卡、財富管理等業務表現，今年手續費收入、淨利息收入應可雙位數成長，「今年對金融來看，會是相對不錯的一年，銀行或證券應該都會相當不錯」。（編輯：張均懋）1130226