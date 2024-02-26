玉山布局台積電商機 看好日本經濟復甦有利金融發展

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台積電熊本廠開幕話題正熱，帶動國銀相繼布局日本，卡位金融商機。玉山金控董事長黃男州表示，他去年去了6趟日本，大部分是去九州，玉山耕耘日本除了看好台積電商機，也認為日本經濟在可見未來會有很好的復甦。

玉山銀行福岡分行去年7月開業，玉山銀是第一家在九州設立分行的台資銀行，根據玉山規劃，未來將拓展當地供應鏈布局，掌握再生能源商機及在地特色業務，促進日本和台灣企業相互投資與交流。

玉山金控今天舉行記者會，媒體聚焦玉山對日本的看法及對當地觀察。玉山金控總經理陳茂欽表示，台積電2廠、3廠預計繼續設在熊本，隨著產業密集度增加，日本政府預計以國際一流大廠帶動當地供應鏈成長，加上半導體產業陸續投資，這些因素都有利於玉山福岡分行的發展。

台積電熊本設廠話題正熱，黃男州表示，過去九州是半導體重鎮，曾經全世界一半的半導體能量都在九州，如今只剩個位數，相信九州會掌握台積電設廠的契機；他赴日與當地企業交流時，也感受到當地官員及企業想掌握這波機會，恢復往日矽島發展的企圖。

黃男州指出，台積電相當多員工赴日，有置產也有租賃需求，玉山確實已經有服務一些台積電的員工、眷屬及上下游供應商。

媒體好奇，由於台日友好，玉山是否出現為了外派日本、員工「搶破頭」的狀況，陳茂欽回答，玉山外派到日本的員工不只代表玉山，也代表台灣；因此公司會有較高要求，不過外派日本訊息公布後，確實報名人數很多。

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陳茂欽表示，玉山布局不只著眼短期事件，更放眼長期發展，日本央行最近可能結束維持已久的超寬鬆貨幣政策，這對未來金融業經營有幫助。

黃男州指出，玉山的海外業務表現優異，去年海外分、子行獲利成長73.8%，合計貢獻銀行淨利35.8%，分行整體獲利排名國銀第2；雖然排名與歷年差不多，但和國銀平均成長幅度12%相比，玉山成長幅度明顯較大，顯示這幾年海外分子行經營成績不錯。（編輯：蘇志宗）1130226