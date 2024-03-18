央行擬上修CPI年增率預期 強調利率政策非視單一因素

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（中央社記者謝方娪台北18日電）央行理監事會本週將登場，央行副總裁嚴宗大今天表示，因電價調整消息造成預期心理形成，央行可能上調物價預測，但貨幣政策利率調整會多方考慮，絕非僅看單一因素決定，目前就銀行資金面，沒有看見資金過剩的現象。

近日統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接力募集，台股ETF掀起新一波狂潮，金管會主委黃天牧及中央銀行副總裁嚴宗大今天赴立法院財政委員會，專題報告「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」，並備質詢。

台灣中央銀行21日將召開理監事會議，民進黨立委郭國文關注，近期ETF投資熱潮反映民間資金過剩，加上近年台商回流資金專案回流金額達新台幣3351億元，5年內禁止投入不動產禁令將在今年8月解除，大規模閒錢將進入市場，央行是否有因應對策。

嚴宗大答詢時表示，央行政策工具，會考慮到整體金融市場變動情形。

國民黨立委王鴻薇質詢時關注，為避免過多游資流向房市，央行今年是否規劃進一步打炒房措施；國民黨立委顏寬恒則提到，國內電價調整勢必也是利率調漲與否的焦點，央行是否可能因此升息。

嚴宗大表示，每次理事會前，央行都會針對國內金融市場、房地產市場進行分析及評估，過去幾年理事會，也都針對房地產問題有所討論，至於今年是否會有政策出現，由理事會決定。

物價方面，嚴宗大直言，央行2023年底預測台灣2024年消費者物價指數（CPI）年增率為1.89%，但現在因電價調整的消息，造成預期心理的形成，央行可能會上調物價預測。

不過，嚴宗大強調，央行貨幣政策除了考慮物價外，還要考慮其他很多因素，每次召開理事會前，央行都會進行整體物價及房地產市場評估，「在討論貨幣政策利率調整的時候，會多方考慮，絕非僅看單一因素」。

國民黨立委賴士葆質詢時關注，本週進入超級央行週，日本、澳洲、台灣、俄羅斯央行等將接力開會，全球面對近乎所有金融商品都在上漲，台灣央行未來利率走向如何。

嚴宗大表示，每次開會前，央行都會針對當前國內外經濟金融情勢及未來發展進行評估，無論日本或其他央行貨幣政策，央行均會隨時關注。

賴士葆追問，台灣現在資金是否過剩，嚴宗大表示，「其實我們就NCD（可轉讓銀行定期存單）操作或銀行超額準備，在銀行端看不到這樣的現象」，且央行內部有列指標，持續注意國內金融市場變化。（編輯：楊蘭軒）1130318