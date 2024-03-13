立委憂水電若雙漲衝擊民生 經長：目前無調整水價

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（中央社記者劉千綾台北13日電）4月電價調漲箭在弦上，多位立委今天關切水價議題，擔憂今年若水電雙漲將衝擊民生，使通膨惡化。經濟部長王美花表示，對水價會很謹慎，目前沒有調整規劃，但也希望台水公司可獲得財務支撐，會再和行政院討論。

王美花今天列席立法院經濟委員會報告業務概況，多位立委關切電價調整對民生、產業影響，以及水價調整議題。

民眾黨立委張啓楷質詢表示，年用電量逾50億且連2年用電成長的「超級大戶」，電價調整幅度預估2成5至3成，半導體等高科技產業較有能力負擔，但民生用戶面對通膨等挑戰，受電價調整衝擊較大。

行政院補貼金額攸關台電電價調整幅度，國民黨立委楊瓊瓔關切行政院撥補金額，詢問下週撥補金額是否能出來。王美花表示，撥補金額尚未定案，會儘快和行政院確認金額。

國民黨立委楊瓊瓔表示，根據國發會推估，電價調漲確實會推升物價，電價若漲10%會直接拉升消費者物價指數（CPI）0.12個百分點。

王美花表示，電價調整尚未有定案，各機關皆謹慎看待，會優先爭取補貼，並研擬相關方案的配套措施。在傳統產業方面，她指出，會協助補助業者更換節能設備，有助於減少產業用電量。

此外，張啓楷呼籲不要在今年底調漲水價，避免水電雙漲造成物價上揚。王美花表示，對水價會很謹慎，目前沒有相關規劃，但也希望台水財務可以獲得很好支撐，會再和行政院討論。台水董事長李嘉榮也說，今年並無規劃調整水價。（編輯：張均懋）1130313