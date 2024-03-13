電價擬調漲 國泰金上修台灣今年通膨到1.9%

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（中央社記者蘇思云台北13日電）政府擬調整電價方案，國泰金今天表示，考量4月面臨電價調漲壓力，把今年CPI年增率從原本1.7%上修到1.9%，如果廠商後續轉嫁幅度更高，預期今年物價可能超過2%，也預測台灣央行今年利率皆按兵不動。

國泰金今天舉行今年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，包括國泰金投資長程淑芬、國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強都親自出席。

主計總處預測台灣今年經濟成長率為3.43%，消費者物價指數（CPI）年增率估1.85%。國泰金團隊今天公布最新今年經濟成長率預測數，從2.8%上修至3%。

徐之強說明，雖然上修預測數但仍略低於主計總處，主要有2個原因，第1，台灣出口第1季雖然有望成長1成，但民間投資首季可能仍為負成長，進口的資本設備、半導體設備也都還是負成長。

徐之強表示，第2，民間消費去年有高基期因素，預期今年成長力道減緩，加上4月調漲電價，可能讓物價走揚，也會抑制消費動能。

至於物價走勢，徐之強表示，考量4月面臨電價調漲壓力，雖然不知道漲幅，但把今年通膨從1.7%上修到1.9%，略高於主計總處預測。如果廠商後續轉嫁幅度更高，預期今年物價可能超過2%。

電價調整是否可能影響央行後續貨幣政策動作，徐之強表示，團隊預期台灣央行下週決議以及今年全年利率都不變，央行後續是否會調整利率，除了看物價、也會看各國利率走勢，如果各國都降息，但台灣逆向升息的話，國際資金可能還會大幅匯入，新台幣恐有升值壓力。

台股指數近期漲勢驚人，徐之強表示，很多學術研究顯示，股市漲幅可能是預測未來通膨很好的預測因子，但這個意思並不是說股市會造成通膨，而是屬於很好的預測因子。影響股市有很多因素，包含實體經濟、資金面等影響。

綜觀今年影響台灣經濟成長與金融情勢的6大因素，第1，台灣電價調漲，對民間消費及企業投資成長帶來衝擊；第2，美歐核心通膨降速不如預期，牽動降息時點與幅度；第3，全球製造業復甦仍疲弱，整體需求遞延。

第4，中國房市持續低迷，政策刺激仍未見效，經濟成長保5有難度；第5，國際地緣政治風險持續；第6，人工智慧應用可望帶動新一輪科技業投資與產業升級轉型。（編輯：潘羿菁）1130313