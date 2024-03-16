物價漲幅2%成新常態？學者分析通膨結構改變4原因

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（中央社記者張璦台北16日電）中央銀行總裁楊金龍表態要關注台灣通膨是否出現結構性轉變，比如長期CPI年增率平均漲到1.5%至2%。學者分析，所謂轉變，主要可歸咎能源成本、薪資水準、房地產價格走揚，以及淨零浪潮下衍生的綠色通膨等4大因素。

央行將於21日下午召開理監事會，楊金龍日前除暗示不會太早降息，也指出台灣以前長期平均通膨率在1%左右，假如漲到1.5%，甚至1.5%至2%，很顯然就是結構性轉變，若發生這種情況，利率恐怕就不會像以前那麼低檔。

中央大學經濟系教授吳大任分析，台灣物價出現一些結構性改變，可說是「現在進行式」，這與COVID-19疫情影響以及台灣自身內部問題有關，背後主要受4大因素牽動，且部分狀況「很難用貨幣政策來處理」。

吳大任表示，首先是能源問題，在核電廠逐漸退役的背景下，基載要用火力發電取代，天然氣等化石燃料價格易受地緣政治影響，若一有風吹草動，導致價格居高不下，就會讓發電成本增加，即使走向綠能，仍有維修、維護的必要資本支出；雖然台電承擔了非常多政策性任務，但長遠來看，預期台灣電價不會再如過往便宜。

再者，疫後台灣零售餐飲業大缺工，驅動企業加薪留才攬才，同時，吳大任指出，觀察今年初總統大選，各黨候選人都認同要提高基本工資，事實上近2年調升幅度也相當大，未來每年若以此速度持續上升，大量聘用臨時工、工讀生的餐飲、旅宿等內需相關產業，人事成本將節節攀高，恐會進一步反映到其產品或服務的售價，對民生影響程度會比過去更大。

第3，吳大任表示，2021年開始台灣房地產上漲，帶動房租聲聲漲，這部分對CPI的影響將持續存在。反映在數據上，主計總處公布2023居住類指數為104.35，創歷史高點，其中租金指數為103.88，年增2.16%，年增率創27年來新高；先前有房市專家分析，這顯示民眾在居住方面所付出的成本已隨通膨升溫。

第4，吳大任指出， ESG（環境、社會及治理）是國際大勢所趨，許多廠商面臨減碳壓力，這會帶動供應鏈生產成本上升，並反映到終端產品售價；他也直言，央行貨幣政策恐擋不住「綠色通膨」，須靠產官學研合作應對。（編輯：郭無患）1130316