埃及油價、運輸票價再調漲 民眾憂通膨惡化影響生計

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（中央社記者施婉清開羅23日專電）埃及因嚴重外匯短缺和通貨膨脹，今年3月初甫施行浮動匯率和升息，近期埃及政府再宣布調高燃料價格，運輸票價也順勢調漲，讓許多民眾擔憂通膨持續惡化勢必衝擊未來生計。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）報導，石油與礦業資源部22日發聲明表示，即日起為燃料價格2024年首次調高，以縮小生產成本與銷售價格之間的差距，上一次調整為去年11月。

但因中央銀行（CBE）6日宣布採浮動匯率，由市場決定埃鎊（EGP）價值，兌換1美元由原先31埃鎊變成平均50埃鎊，直接讓埃鎊重貶，加上葉門「青年運動」叛軍（Houthi）攻擊商船的「紅海危機」事件，導致石油產品進口成本大幅上升。

柴油價格每公升漲1.75埃鎊，新價格為每公升10埃鎊（約新台幣6.87元）；95無鉛汽油每公升漲1埃鎊，新價格為13.5埃鎊（約新台幣9.27元）；家用液化石油氣（桶裝瓦斯）12.5公斤價格則從75埃鎊漲為100埃鎊（約新台幣68.7元）。

埃及石油定價委員會一公告新的燃料價格，埃及各省隨即也宣布，自即日起提高大眾運輸和計程車票價。

開羅公車漲1埃鎊，無空調巴士票價7埃鎊，有空調巴士票價為13埃鎊，開羅跨省小型巴士票價則根據距離平均漲約15%。至於開羅白色計程車起價則調高1埃鎊，新價格為8.5埃鎊，隨後每公里加價從3.5埃鎊漲為4埃鎊。

燃料和交通運輸作為社會生活層面的上游，在牽一髮而動全身影響下，民眾可預見生活用品、食品等各種物價可能又要陸續漲價。

埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）數據顯示，埃及2月通膨率為36%，比1月的31.2%高出5%，且食品飲料價格與去年同期相比，平均漲幅高達50.9%。

舉例來說，去年這時候牛排肉在超市1公斤的價格落在300埃鎊內，如今卻飆到超過550埃鎊（約新台幣378元），導致許多民眾可能一週都沒能力吃到一次牛肉。

在埃及現今1.1億人口中，仍有1/4是生活在每日生活費用不到2美元的貧窮線以下。一般勞工階級每個月薪資也仍只有數千埃鎊。因此，現在持續攀高惡化的通膨率，讓眾多家庭在生活所需開銷方面都受到嚴重衝擊。

如果持續通膨惡化，民眾收入趕不上物價，造成生計困難，可能會引發其他社會問題。

報導指出，埃及政府有鑑於此，已經先在2月初宣布一項號稱埃及史上最大的「緊急社會保護計畫」，編入金額高達1800億埃鎊預算，以應對不斷上升的通貨膨脹。

埃及現行公布的最低工資為6000埃鎊，預算將規劃用來提高最低工資和退休金，以及執行其他可減輕公民經濟負擔（包括為醫療、教育和行政公職人員加薪）措施。（編輯：張芷瑄）1130324