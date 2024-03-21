埃及與聯合國工發組織合作 300萬美元打造綠色旅遊

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（中央社記者施婉清開羅20日專電）埃及環境部和聯合國工業發展組織（UNIDO）近期共同發表聲明，指出雙方簽署一項關於埃及南部熱門旅遊城市赫加達（Hurghada）的「綠色旅遊專案」，將提供300萬美元資金，以減少溫室氣體排放，並保護生物多樣性。

根據埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，由聯合國工業發展組織提出為期5年的「綠色赫加達」旅遊專案，目的是促進赫加達在旅遊、能源和交通方面永續經營。

赫加達位居紅海海岸線上，以溫暖和煦陽光、純淨蔚藍海水和五花八門海洋生物聞名，也是全世界數一數二的潛水勝地。全世界最大旅遊網Tripadvisor在2022年將赫加達列為全球第10大最受歡迎旅遊目的地。

綠色旅遊是指「旅遊全程注重環保作為，以減少對環境造成負面影響為目標」，著重在減少旅遊所產生的負面影響、促進旅遊目的地環保、文化保護以及社會責任。

聯合國工業發展組織駐埃及區域辦事處中心代表吉拉伯特（Patrick Gilabert）對金字塔報說，綠色旅遊計畫除可提高人們對生物多樣性及保育認識外，也會加強對當地的永續經營。

吉拉伯特表示，工發組織會在進行環境評估後，引進和協助開發有永續性的專門技術，並策劃投資獎勵計畫，以減緩氣候變遷和溫室氣體污染對當地影響，同時也會制定旅遊業和漁業活動對生物多樣性影響的相關政策。

報導指出，300萬美元（約新台幣9500萬元）資金來自於「全球環境基金」（Global Environment Facility，GEF）。該組織專為發展中國家的保護生物多樣性、應對氣候變遷和土地海洋污染等相關專案，提供多邊資金，目前有186個會員國參與贊助。

旅遊業是埃及重要的經濟命脈，也是埃及外匯3大來源之一。埃及環境部長佛耶德（Yasmine Fouad）說，此次計畫主要取經過去埃及南部另一紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）轉型為綠色城市的成功經驗。

夏姆錫克現有40家潛水中心獲得可持續潛水和浮潛行業來保護和維護珊瑚礁的綠鰭（Green Fins）證書，獲證數量排名世界第9，且取得綠色證書的飯店也達132家。

近年來，夏姆錫克實施的環保措施，還包括將電動車納入公共交通系統，以及宣布停止使用拋棄式塑膠袋。

早在1997年，埃及就已經成立「埃及生態旅遊委員會」（Egypt Ecotourism Committee，EEC），委員除有內閣部長外，也涵蓋環保人士、科學家和生態旅遊專家，而委員會主要工作包括保護自然區域和打擊非法狩獵。

當時2022年聯合國氣候變遷會議（COP27）在夏姆錫克召開前不久，埃及環境部和旅遊部共同宣布一項為促進綠色生態旅遊的「生態埃及倡議」（Eco-Egypt Initiative）。

經由倡議，旅遊部建立「Eco-Egypt」入口網站，推動生態標籤酒店、生態旅館、綠鰭認證潛水中心，還有綠色環保產品清單，進而打造出夏姆錫克綠色城市。

赫加達和夏姆錫克都是埃及南部紅海沿岸最重要的兩大熱門旅遊目的地，每年吸引大量來自全世界各地的遊客，尤其是東歐和俄羅斯。因此，兩地的招牌和路標都大量使用俄文，街道也充滿了各式俄羅斯風格的建築。

埃及旅遊部長伊薩（Ahmed Issa）表示，埃及於2023年共有1490萬名海外觀光客入境，光是赫加達和夏姆錫克這2座城市就接待約700萬名遊客。（編輯：張芷瑄）1130321