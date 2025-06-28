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陸航建軍史出版 回顧從支援部隊變國軍關鍵戰力歷程

2025/6/28 19:39（6/28 20:36 更新）
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以陸軍航空指揮部歷史為核心的「陸航建軍史話II」28日舉行新書發表會，作者徐仲傑分享OH-58D戰搜直升機發射地獄火飛彈的歷史畫面。中央社記者吳書緯攝 114年6月28日
以陸軍航空指揮部歷史為核心的「陸航建軍史話II」28日舉行新書發表會，作者徐仲傑分享OH-58D戰搜直升機發射地獄火飛彈的歷史畫面。中央社記者吳書緯攝 114年6月28日
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（中央社記者吳書緯台北28日電）以陸軍航空指揮部歷史為核心的「陸航建軍史話II」今天舉行新書發表會，書中展現陸軍航空部隊從勤務支援部隊，蛻變為國土防衛的關鍵戰力。黎明文化董事長、前陸軍副司令黃國明表示，盼透過新書讓民眾了解陸航官兵的努力。

黎明文化今天下午在門市書店舉辦「陸航建軍史話II」新書發表會，許多陸航現、退役官兵專程與會，並分享在陸軍航空部隊服役時期的點滴。

作者徐仲傑分享，前作「陸航建軍史話」撰寫的歷史為陸軍航空部隊自民國40年代成立至民國65年為止，「陸航建軍史話II」則是以陸軍航指部於民國65年成立至民國88年陸軍成立空騎旅為止。

徐仲傑表示，「陸航建軍史話II」呈現陸軍航空部隊從民國65年至88年間，經歷數十年發展，從支援部隊蛻變為戰鬥部隊，並籌獲AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機的建軍過程，並納入飛修大隊及保修體系等地勤人員故事。

徐仲傑指出，因作戰任務環境不同，陸航直升機部隊必須能與陸軍野戰部隊一同作戰，所以要具備能在野外環境更換引擎和重要料件的能力，這與空軍部隊必須要在基地內進行保修的情況截然不同。

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出席新書發表會的退役中將、前陸軍航空特戰指揮部指揮官張怒潮表示，陸航部隊一脈相承，陸航官兵人雖然少，但發展潛能無限，最近各界在議論中共攻台一事，即使中共敢攻台，只要有陸航部隊存在，台灣就絕對沒有問題，「陸航直升機就在樹梢高度等你（中共）來」。

曾擔任陸軍航空特戰指揮部指揮官的退役中將黃國明指出，盼透過本書讓民眾認識陸航部隊官兵的辛苦，本書取材範圍至民國88年空騎旅成立，因為在這之後的陸航部隊歷史，包含AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機的籌獲過程，目前都還是屬於機密。（編輯：林克倫）1140628

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新書「陸航建軍史話II」以陸軍航空指揮部歷史為核心，28日舉行新書發表會，書中展現陸軍航空部隊從勤務支援部隊，蛻變為國土防衛關鍵戰力過程。圖為作者徐仲傑。中央社記者吳書緯攝 114年6月28日
新書「陸航建軍史話II」以陸軍航空指揮部歷史為核心，28日舉行新書發表會，書中展現陸軍航空部隊從勤務支援部隊，蛻變為國土防衛關鍵戰力過程。圖為作者徐仲傑。中央社記者吳書緯攝 114年6月28日
退役中將、前陸軍航空特戰指揮部指揮官張怒潮28日出席「陸航建軍史話II」新書發表會，並上台致詞。中央社記者吳書緯攝 114年6月28日
退役中將、前陸軍航空特戰指揮部指揮官張怒潮28日出席「陸航建軍史話II」新書發表會，並上台致詞。中央社記者吳書緯攝 114年6月28日
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