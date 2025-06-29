金曲36落幕 卓榮泰：願所有音樂人挺立台灣自由土地

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（中央社記者林克倫台北29日電）第36屆金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋舉行，行政院長卓榮泰今天凌晨發文說，這些榮耀呈現的多元樣貌，是台灣對「文化即人權」的堅定實踐，願所有音樂人挺立在台灣這片自由土地上，持續在世界舞台發光。

第36屆金曲獎頒獎典禮28日深夜落幕，行政院長卓榮泰今天凌晨透過臉書發文說，第36屆金曲獎劃下完美句點，他要向所有入圍與得獎的音樂人、製作團隊及支持台灣音樂的國人，獻上最誠摯祝賀。

卓榮泰指出，今年典禮寫下多段動人篇章，也讓他認識了好多台灣好音樂。排灣族歌手Giyu Tjuljaviya（張淦勛）獻給父親及南迴線上生活工作的「南迴之子」穿透人心；黃子軒融合山歌與多元曲風「牛騷New Soul」唱出客家新靈魂；李竺芯從女性視角出發，探討身體、性別、美感與認同；穿透語言邊界的「Suí水」帶聽眾展開奇幻旅程。

卓榮泰表示，歌手陳以恆以專輯「罐頭塔」奪下台語歌王時，在台上激昂宣告：「我是台語人，台灣獨立音樂萬歲！」並透露，學台語起初只是為了跟阿嬤討教芹菜花枝的做法，如今每天把台語說回生活、寫進旋律，台灣也將陪他把夢織得更遠。

卓榮泰說，新人someshiit山姆從後台走上舞台，沒有因害怕而止步，大聲疾呼內心聲音；跨國合作方面，HYUKOH與落日飛車合作的「AAA」從錄音到影像，讓大家看見台灣與世界合作的無限可能。

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卓榮泰指出，還有呂士軒「好聲豪氣」讓大家看見的才華，以及華語女歌手魏如萱已是當日最耀眼珍珠，並恭喜多年來以渾厚嗓音搖滾前行的動力火車，用「結伴」證明對音樂的熱愛。

卓榮泰表示，這些榮耀呈現的多元樣貌，是台灣對「文化即人權」的堅定實踐，也是幕前幕後每一位為台灣音樂努力的人共同建構的美好。願所有音樂人，挺立在台灣這片自由土地上，持續在世界舞台發光。（編輯：林克倫）1140629