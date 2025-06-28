「懲獨22條」滿一年 中國國安部稱連續破獲間諜案

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）中國官方發布「懲獨22條」滿一年，中國國安部今天宣稱，近年來連續破獲台灣間諜竊密案件，對情報滲透與分裂破壞活動依法嚴懲。陸委會日前強調，「懲獨22條」這種統戰分化舉措，無助兩岸良性互動和相互理解。

2024年6月21日，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）。

中國國家安全部今天在微信公眾號發文稱，「懲獨22條」頒布一年以來，「依法嚴懲台獨頑固份子」，「不僅維護了國家法律的權威，也極大壓縮了台獨分裂勢力生存空間」。文章並提到台灣社運人士楊智淵、八旗文化總編輯富察（李延賀），以及台灣資通電軍等案例。

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中國國家安部又稱，近年來，繼「2018—雷霆」、「迅雷—2020」專項行動之後，國家安全機關「連續破獲台灣間諜竊密案件」，打掉一批在大陸設立的間諜情報網絡，對情報滲透和分裂破壞活動依法嚴懲不貸，維護國家安全。國家安全機關將持續落實「懲獨22條」。

對於「懲獨22條」，陸委會日前強調，這種製造寒蟬效應、統戰分化舉措，無助兩岸良性互動和相互理解。（編輯：楊昇儒）1140628