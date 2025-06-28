加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
動力火車隔20年再奪演唱組合 歌迷成音樂動力
首頁 / 國際

巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

2025/6/28 21:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社白夏瓦28日綜合外電報導）巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童。

法新社報導，巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）災難管理局今天指出，自本月25日以來，該省至少有13人喪命。

有8名罹難者是孩童，豪雨導致房屋牆壁及屋頂坍塌，奪去他們的性命。

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）官員談到，過去24小時有11人在暴洪及山崩中喪生。這使巴國最新罹難人數攀升至24人。

該省災難管理局昨天深夜表示，罹難者包含「4名孩童及3名女性，另有6人受傷」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據該省災難管理局，洪水也在開柏普赫圖赫瓦省造成56間民宅受損，其中6間全毀。

巴基斯坦氣象部示警，至少在7月1日前，豪雨及其可能引發的暴洪風險仍高。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140628

#巴基斯坦
#旁遮普省
#水災
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：