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加州州長告福斯新聞扭曲與川普通話 求償近230億元

2025/6/28 20:54
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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國加州州長紐松今天控告美國福斯新聞頻道（Fox News）誹謗，他指控這家電視台刻意扭曲他與美國總統川普本月稍早的通話內容，求償約合新台幣近230億元。

法新社報導，民主黨籍的紐松（Gavin Newsom）在福斯新聞頻道公司註冊地德拉瓦州（Delaware）的法院遞狀，要求7億8700萬美元（約新台幣229億元）的損害賠償。

這起訴訟是關於共和黨籍的川普（Donald Trump）本月7日不顧紐松反對，下令數千名國民兵進駐加州洛杉磯，以鎮壓當地因為美國移民暨海關執法局（ICE）四處掃蕩非法移民行動而掀起的示威抗議潮。

到了10日，川普在白宮記者會上說，他「前一天」與紐松談過話。但紐松火速在社群媒體平台X發文駁斥，表示：「一通電話都沒有，連語音留言也沒有。」

然而，福斯新聞台節目主持人瓦特斯（Jesse Watters）卻稱紐松說謊，該台主播羅伯茲（John Roberts）更引述川普寄給他的通話紀錄證明紐松說謊，但他提供的截圖卻顯示這通電話是6月7日撥打。

根據紐松今天遞交的訴狀，他與川普是在美東時間7日清晨通話，但那是在川普下令部署國民兵之前，且兩人談話內容未涉及洛杉磯的抗議活動。

訴狀指控福斯新聞台不放過紐松與川普通話的爭議，也未乾脆提供事實，「而是選擇誹謗紐松州長，將他塑造成騙子」。

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訴狀表示，福斯新聞之所以在通話事件中蓄意誤導觀眾，是為了傷害紐松的政治生涯，讓瓦特斯節目的觀眾在未來選戰中較不可能支持紐松。

福斯新聞頻道在提供給法新社的聲明中則稱這起官司是「作秀」、「無聊透頂」，是紐松用來讓批評他的言論自由不敢發聲。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140628

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