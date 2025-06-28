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賴總統宣示與公民同行 朱立倫：惡罷與民主背道而馳

2025/6/28 23:17（6/28 23:46 更新）
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國民黨立委賴士葆（右3）28日舉行「反惡罷、戰獨裁」政策說明會台北市中正場，立法院長韓國瑜（左3）、台北市長蔣萬安（右2）等出席，呼籲民眾7月26日投票「不同意罷免」。中央社記者張皓安攝 114年6月28日
國民黨立委賴士葆（右3）28日舉行「反惡罷、戰獨裁」政策說明會台北市中正場，立法院長韓國瑜（左3）、台北市長蔣萬安（右2）等出席，呼籲民眾7月26日投票「不同意罷免」。中央社記者張皓安攝 114年6月28日
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（中央社記者王承中台北28日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨全代會宣示，與發起罷免的公民同行。國民黨主席朱立倫指出，賴總統若堅持「與惡罷同行」，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳，大家要用一張張「不同意罷免」選票，守住民主最後一道防線。

民進黨下午在台北國際會議中心舉行全國黨代表大會，賴總統指出，在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，且中國文攻武嚇不斷，而台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

國民黨主席朱立倫在臉書發文說，令人遺憾的是，賴總統今天的談話，再次為這場惡罷點火，聲稱「既然是公民發動，民進黨就要同行」。這樣的邏輯令人震驚，難道反對罷免的民眾，在總統眼中，就不是公民，反罷免的聲音就可以被忽視、被排除嗎。

朱立倫表示，真正的民主，不是選擇性傾聽，也不是將異議者打成「雜質」。賴總統若堅持「與惡罷同行」，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳。

朱立倫說，直到7月26日，愛國者行動將持續深入每一個城鄉角落，號召所有反惡罷的民眾一同站出來、挺身而戰；大家要用一張張「不同意罷免」選票，守住民主最後一道防線。

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國民黨立法院黨團晚間發布新聞稿指出，對賴總統如此煽動人民對立、惡意抹黑攻擊在野黨，反民主的行徑，表達最強烈的譴責。

國民黨團表示，賴總統公然與惡罷者攜手同行，已逾越全民付託，不斷挑動對立，製造政治紛擾，現在賴總統主動承認，動員黨務及行政體系發動大罷免，杯葛否決多數民意選出來的民意代表，當家鬧事、如此毀憲亂政，無視多數民意的獨裁心態昭然若揭，應該被全民唾棄。（編輯：林克倫）1140628

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