罷團2階補件3396份連署書 林思銘籲逐筆查對
2025/6/28 17:31
（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）罷免中國國民黨籍立法委員林思銘團隊今天到新竹縣選舉委員會，補件第2階段罷免連署書3396份；新竹縣第2選舉區選出的林思銘希望選委會逐筆查對，依法剔除不實或違規連署。
罷免案領銜人謝婷婷表示，中央選委會公告須補件1938份後，團隊全力衝刺補件。民眾不能接受親中賣台、心中無客家忠義精神的立委，更不能接受國會繼續被不適任立委毀憲亂政，呼籲未來外地遊子踴躍返鄉投票。
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林思銘透過新聞稿表示，尊重所有公民依法表達意見權，但民主制度須建立在誠信與法治基礎上，呼籲新竹縣選委會堅守中立，不該僅憑補件總數是否達標作為審核依據，應逐筆查對，依法剔除任何不實、瑕疵、造假或違規連署，切勿輕縱違法連署、草率成案。
新竹縣選委會人員告訴中央社記者，一切依法行政。（編輯：李亨山/李明宗）1140628
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