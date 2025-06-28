金門大橋首次火燒車 無人傷亡起火原因調查中

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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）金門大橋今天下午發生通車2年多來首例火燒車，1輛自小客車卡在大橋分隔島上並起火燃燒，金門縣消防局表示，此次事故無人傷亡，起火原因由消防局火災調查科調查。

金門縣消防局透過新聞稿指出，今天下午2時10分接獲報案，指稱金寧鄉金門大橋湖下端發生汽車交通事故，1輛自小客車卡在分隔島上並起火燃燒。

消防局表示，獲報後派遣各式消防車4輛、消防人員12名前往救援，到場後車上2人已自行脫困，消防人員立即拉出2條水線展開滅火搶救作業，持續對車體進行射水降溫，火勢於短時間內即成功控制並完全撲滅。消防局也表示，此次事故未造成人員傷亡，起火原因由消防局火災調查科調查。

金門縣警察局則透過文字表示，已加強疏導大橋上交通，起火原因尚待調查，初步調查駕駛無酒駕情形。

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連結金門本島與烈嶼鄉（俗稱小金門）的金門大橋，是國內首座已實際完成且具高風險性及高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁，民國111年10月30日通車後，使大小金門有交通船往返以外的交通選擇。

金門大橋通車之初，金門縣消防局即辦理災害搶救演練，假想橋上發生交通事故，造成起火燃燒、人員受困或民眾落海等情形，由消防局、警察局、海巡等單位演練救災送醫、海域搜索等作為，作為未來橋上事故救災參考。（編輯：李亨山）1140628