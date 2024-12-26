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元旦起金門大橋新制上路 混合車流改為汽機車分流

2024/12/26 18:20（12/26 18:36 更新）
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金門大橋於民國111年10月正式通車，至今已滿2年，經縣府統計人車流量與彙整鄉親意見，為確保大橋用路安全，將自114年元旦起將現行混合車流規範，調整爲快慢車道分流。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月26日
金門大橋於民國111年10月正式通車，至今已滿2年，經縣府統計人車流量與彙整鄉親意見，為確保大橋用路安全，將自114年元旦起將現行混合車流規範，調整爲快慢車道分流。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月26日
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（中央社記者吳玟嶸金門26日電）金門縣政府觀光處今天表示，民國114年1月1日起，金門大橋原混合車流調整爲快慢車道分流，汽車行駛快車道，機車、自行車及行人則全天候通行慢車道。

111年10月金門大橋正式通車，至今已屆滿2年，經金門縣府統計人車流量與彙整鄉親意見，為確保大橋用路安全，114年1月1日起將現行混合車流規範，調整爲快慢車道分流。

觀光處透過新聞稿表示，金門大橋現為雙向均有「混合車道」與「行人及自行車道」2車道配置，經統計平均每日往返小型車約2749輛，機車約1125輛，自行車約24台，行人約52人；而大橋車流常因駕駛人習慣、交通事故等，引起輿論與民眾多次向縣府反映須進行改善。

觀光處指出，由於車輛與行人使用數據極為懸殊，在驗收大橋過程中，縣府滾動式調整行車分流管制方式，同時參考台灣各縣市作法，在路幅不寬或車流輛較大橋梁，多採汽機車分流行駛降低機車騎士風險。

觀光處表示，因此縣府規劃在114年1月將原「行人及自行車道」調整為「慢車道」，讓機車、自行車、行人得全天候通行，實際達到汽機車分流，並提醒行人上橋時，應注意前後來車並靠右，機車請慢速行駛，以共同確保車行安全。

觀光處表示，此制度將試行3個月後，持續依照交通流量數據、實施分流後車流情況，以及綜整鄉親使用意見回饋等因素，滾動檢討調整各項交通管制措施。（編輯：陳仁華）1131226

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